印尼準總統訪陸 將見習近平

印尼今年二月大選勝出的準總統普拉伯沃，應大陸國家主席習近平邀請今起訪問中國大陸，並將與習近平舉行會談，就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。這是普拉伯沃當選總統後的首次出訪。

大陸外交部表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。

大陸外交部宣布，印尼準總統普拉伯沃於三月卅一日至四月二日訪問大陸，期間將與習近平舉行會談，並會見大陸國務總理李強。

普拉伯沃是印尼現任國防部長，他在今年二月的大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以近六成的得票率勝出，預計十月廿日就任，任期至二○二九年。

現任印尼總統佐科威普遍被認為與中方友好，中印領導人交往頻繁，兩國亦建立緊密的經貿關係，普拉伯沃是否延續佐科威的對中立場，受到矚目。

中國大陸是印尼最大的貿易夥伴，過去幾年印尼為加速推動基礎建設，將目光投向大陸，中方趁勢擴大「一帶一路」對印尼的投資，兩國合建的東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」即是帶路倡議的旗艦項目。