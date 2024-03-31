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基本法23條生效 自由亞洲電台關香港辦公室
香港基本法廿三條立法已於廿三日生效，自由亞洲電台（RFA）廿九日在官網表示，由於該法的緊急實施，自由亞洲電台「被迫」關閉香港辦公室，為該機構在港廿八年歷史畫上句號。
自由亞洲電台總部設於美國、一九九六年在港設辦事處。今年二月，香港保安局局長鄧炳強曾指責自由亞洲電台為「外國勢力」，誤導香港人民。
自由亞洲電台台長方貝在聲明中表示，由於該法的正式實施引發了記者和員工對自身安全的擔憂，正式關閉其在香港的辦公室，「香港當局的行動，包括將RFA稱為『外國勢力』，對我們在廿三條生效後能否安全運營造成了嚴重的問題」。
方貝表示，該機構雖保留其在香港的官方媒體註冊，但將不再在香港 雇用全職員工。這意味著當地工作人員將被轉移至美國、台灣及其他地方。儘管離開香港，但該媒體表示將繼續報導港聞，「將轉而採用一種新的方式來報導封閉環境中的新聞」。
據明報報導，對於自由亞洲電台的離開，港府發言人回應稱，強烈反對並譴責一切不符事實、針對「國安條例」的危言聳聽和抹黑言論。並稱「正常記者」不會從事危害國安的行為和活動，也不會無意中觸犯法律。
美國會眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯表示，自由亞洲電台被迫關閉香港辦公室，昭示著廿三條進一步打壓了香港的基本自由。
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