化解中共反分裂法 學者：應搶先詮釋再提出反制法

亞洲政經與和平交流協會與海基會29日共同舉辦「反分裂國家法與兩岸關係」座談會，與會學者專家指出，大陸制定「反分裂法」意味著兩岸同屬單一主權，台灣必須對此嚴正反駁；台灣應化被動為主動，搶先詮釋何謂「反分裂法」，再針對防守的部分提出反制法，阻止中國大陸行為的擴張。而海基會呼籲，兩岸應讓善的循環開出和平花朵。

根據海基會新聞稿，調查局研究委員劉文斌在會上指出，面對反分裂法與中國大陸的認知戰攻擊時，應化被動為主動，搶先詮釋何謂反分裂法，再針對防守的部分提出反制法，進一步地阻止中國大陸行為的擴張。

東海大學教授沈有忠表示，反分裂國家法雖然早在2005年制定，但一直是用來進行認知作戰的工具，而且對象包括國際輿論。用「反分裂」意味著兩岸同屬單一主權，但這與兩岸互不隸屬的現實狀況不符合，台灣必須對此嚴正反駁。

成功大學王宏仁教授補充，台海目前的衝突，不再是台海之間，而是全球問題。因此，面對即將到來的反分裂法20周年，國際上應該透過國際研討會，分析反分裂法對國際的影響。

中央警察大學教授王智盛指出，北京在這幾年不斷嘗試所謂繼承事實的相關法制，像是國際法上的詮釋權，又或是積極推動一中原則的落實，皆可看到中國大陸與國際法之間的對抗。他認為，不需過度緊張反分裂法的存在與施行，反分裂法的「弱勢」更多，台灣應將重點放在如何避免中國大陸戰略入侵。

開南大學教授陳文甲說，政府應正視對中共的情報工作，情報單位也應強化情報與反情報的能力，如何加強滲透與反滲透，都需要政府與機構單位共同努力。

海基會秘書長邱垂正指出，回顧2005年中共制定反分裂國家法以來，對台灣進行了近20年法律戰，一直考驗台灣致力於維持和平現狀的應對能力，面對中共對台法律戰的步步進逼，台灣固然要積極因應。不過他也強調，兩岸民間互動還是需要「善」的循環，希望兩岸可以開出和平花朵。

據海基會新聞稿，座談會在所有與會者充分討論下結束，學者專家均認為，520賴政府上台後，兩岸關係的結構面不至於有大幅的變化，但台灣要如何凝聚「台灣共識」，化解中共「反分裂國家法」的統戰與認知作戰，還需要政府與國人不分黨派一起努力。