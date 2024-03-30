安華見劉建超：堅定奉行一中，穩妥處理好南海問題

據中共中央對外聯絡部網站，3月29日，馬來西亞人民公正黨主席、政府總理安華在吉隆坡會見中聯部部長劉建超。安華表示，馬方堅定致力於推動馬中命運共同體建設；堅定奉行一個中國原則，支持東盟中國關係發展，促進地區互聯互通，穩妥處理好南海問題。劉建超則表示，中方支持馬來西亞在東協和中國東協關係中發揮更大作用。

訊息稱，安華歡迎中共代表團訪馬，表示馬政黨與中國共產黨長期友好交往，高度評價習近平主席和中國共產黨領導中國在脫貧攻堅、國民經濟增長、反腐敗等領域取得的巨大成就，希望在這些方面藉鑑中國共產黨經驗做法。

他說，馬中關係歷史悠久，有文化、歷史千絲萬縷的關係。馬方堅定致力於推動馬中命運共同體建設，推動雙方在經濟、投資、創新、教育、醫療等領域交流合作取得新的成果。馬方堅定奉行一個中國原則，堅持獨立自主地決定自己在國際地區問題上的立場，將堅定支持中國的正確主張，支持東盟中國關係發展，促進地區互聯互通，穩妥處理好南海問題，共同維護本地區和平與穩定。

劉建超表示，去年安瓦爾總理兩度訪華，同習近平主席就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期中馬關係發展擘畫了宏偉藍圖。他此次率中共代表團訪馬，就是落實兩國領導人最新共識，以兩國建交50週年為契機，深化雙方互信與合作，推動兩國關係取得更多成果。

他表示，中方支持馬來西亞在東協和中國東協關係中發揮更大作用，讚賞馬方在重大國際區域議題上秉持客觀公正立場，願同馬方共同維護廣大發展中國家的正當權益。中國共產黨與馬來西亞各主要政黨保持良好關係。新形勢下，中國共產黨願同各政黨加強交流合作，就提高黨的執政能力互學互鑑，推動高質量共建「一帶一路」，充分發揮“政黨+”優勢，促進雙方智庫、民間、青年等交往，增進人民相親相知，攜手走好符合本國國情的發展道路。