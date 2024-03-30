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安華見劉建超：堅定奉行一中，穩妥處理好南海問題

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
馬來西亞首相安華在吉隆坡會見來訪的中共中央對外聯絡部長劉建超。 中共中央對外聯絡部網站
馬來西亞首相安華在吉隆坡會見來訪的中共中央對外聯絡部長劉建超。 中共中央對外聯絡部網站

據中共中央對外聯絡部網站，3月29日，馬來西亞人民公正黨主席、政府總理安華在吉隆坡會見中聯部部長劉建超。安華表示，馬方堅定致力於推動馬中命運共同體建設；堅定奉行一個中國原則，支持東盟中國關係發展，促進地區互聯互通，穩妥處理好南海問題。劉建超則表示，中方支持馬來西亞在東協和中國東協關係中發揮更大作用。

訊息稱，安華歡迎中共代表團訪馬，表示馬政黨與中國共產黨長期友好交往，高度評價習近平主席和中國共產黨領導中國在脫貧攻堅、國民經濟增長、反腐敗等領域取得的巨大成就，希望在這些方面藉鑑中國共產黨經驗做法。

他說，馬中關係歷史悠久，有文化、歷史千絲萬縷的關係。馬方堅定致力於推動馬中命運共同體建設，推動雙方在經濟、投資、創新、教育、醫療等領域交流合作取得新的成果。馬方堅定奉行一個中國原則，堅持獨立自主地決定自己在國際地區問題上的立場，將堅定支持中國的正確主張，支持東盟中國關係發展，促進地區互聯互通，穩妥處理好南海問題，共同維護本地區和平與穩定。

劉建超表示，去年安瓦爾總理兩度訪華，同習近平主席就共建中馬命運共同體達成重要共識，為新時期中馬關係發展擘畫了宏偉藍圖。他此次率中共代表團訪馬，就是落實兩國領導人最新共識，以兩國建交50週年為契機，深化雙方互信與合作，推動兩國關係取得更多成果。

他表示，中方支持馬來西亞在東協和中國東協關係中發揮更大作用，讚賞馬方在重大國際區域議題上秉持客觀公正立場，願同馬方共同維護廣大發展中國家的正當權益。中國共產黨與馬來西亞各主要政黨保持良好關係。新形勢下，中國共產黨願同各政黨加強交流合作，就提高黨的執政能力互學互鑑，推動高質量共建「一帶一路」，充分發揮“政黨+”優勢，促進雙方智庫、民間、青年等交往，增進人民相親相知，攜手走好符合本國國情的發展道路。

共產黨 東協 馬來西亞

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