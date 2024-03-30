快訊

年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

懂生成式AI的教授有限 政策過時師培改革需加把勁

中國－中亞機制秘書處啟動 王毅：展現攜手謀發展決心

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國－中亞機制秘書處啟動儀式30日上午在陝西西安舉行。圖為去年5月大陸國家主席習近平與中亞5國元首於2023年「中國－中亞峰會」合影。（截取自央視）
中國－中亞機制秘書處啟動儀式30日上午在陝西西安舉行。圖為去年5月大陸國家主席習近平與中亞5國元首於2023年「中國－中亞峰會」合影。（截取自央視）

中國積極深化與中亞五國關係，去年五月的中國－中亞峰會，正式確立了每兩年一次的元首會晤機制，並將常設秘書處。央視報導，中國－中亞機制秘書處啟動儀式三十日上午在陝西西安舉行。大陸外交部長王毅致賀信表示，這標誌著元首共識已經落到實處，再次向國際社會展現六國攜手謀發展、並肩促合作的堅定決心。

去年五月中，中國大陸與中亞五國，包含哈薩克、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼，在西安舉行中國－中亞峰會。

王毅在賀信中表示，秘書處的成立再次向國際社會展現了六國攜手謀發展、並肩促合作的堅定決心。中國—中亞機制一定會做優做強，給六國人民帶來更多福祉，為推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體作出重要貢獻。

大陸外交部二十九日例行記者會上，發言人林劍也提到，儘早成立秘書處是落實六國元首共識的重要舉措，也是中國—中亞機制建設的當務之急。中方堅信，在各方共同努力下，中國—中亞機制及其秘書處將不斷發展完善，助推中國同中亞高品質合作。

針對中國與中亞合作狀況，林劍提到，過去的一年，中國同中亞五國貿易額接近九百億美元，較去年同期成長百分之二十七點二，再創歷史新高。雙方在經貿、能源、農業等傳統領域，以及高新技術、綠色能源、電子商務等新興領域皆有合作。

此外，林劍指出，中歐班列運力持續提升，中吉烏鐵路、中塔公路二期關鍵路段等大工程穩步推進，雙方直航客運航班增至六十八班。中亞首家中國文化中心在吉爾吉斯落戶，魯班工坊在塔吉克運作良好，孔子學院廣受當地民眾歡迎，雙方友城數量增至八十對。

據新華社去年報導，未來，中國大陸與哈薩克、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼等六國，將每二年舉辦一次中國－中亞元首峰會，由大陸和中亞國家輪流舉辦。下次峰會將於二○二五年舉行，由哈薩克主辦。

吉爾吉斯 機制

延伸閱讀

法外長將訪陸 可能為元首峰會鋪路

王毅談中美相處之道 會「修昔底德陷阱」提出者艾利森

進行「友好交談」 北韓代表團訪北京拜會王毅 籲加強兩國關係

專家看王毅出訪成效「紐澳安全戰略不會改變」

相關新聞

布林肯：對多名負責鎮壓的香港官員實施新的簽證限制

路透社報導，美國周五表示，正採取措施對多名香港官員實施新的簽證限制，因為香港政府打壓中國統治領土的權利和自由。美國國務卿...

布林肯：港府持續加強打擊異議 基本法第23條凸顯北京跨國壓迫

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日透過聲明表示，已對國會提交香港政策法報告，提到香港當局最近針對香港...

中國－中亞機制秘書處啟動 王毅：展現攜手謀發展決心

中國積極深化與中亞五國關係，去年五月的中國－中亞峰會，正式確立了每兩年一次的元首會晤機制，並將常設秘書處。央視報導，中國...

安華見劉建超：堅定奉行一中，穩妥處理好南海問題

據中共中央對外聯絡部網站，3月29日，馬來西亞人民公正黨主席、政府總理安華在吉隆坡會見中聯部部長劉建超。安華表示，馬方堅...

自由亞洲電台撤離香港 憂23條立法後無法安全營運

香港基本法23條立法已於3月23日生效，自由亞洲電台（RFA）29日在官網表示，由於該法的緊急實施，自由亞洲電台「被迫」...

【專家之眼】從香港產地改標示爭訟 看美國與世貿組織

於美國川普總統的任上，居於香港動亂後的特區新立法，遂於2020年11月間要求從香港來的進口品，此後都必須標示為「中國製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。