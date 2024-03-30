中國－中亞機制秘書處啟動 王毅：展現攜手謀發展決心

中國積極深化與中亞五國關係，去年五月的中國－中亞峰會，正式確立了每兩年一次的元首會晤機制，並將常設秘書處。央視報導，中國－中亞機制秘書處啟動儀式三十日上午在陝西西安舉行。大陸外交部長王毅致賀信表示，這標誌著元首共識已經落到實處，再次向國際社會展現六國攜手謀發展、並肩促合作的堅定決心。

去年五月中，中國大陸與中亞五國，包含哈薩克、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼，在西安舉行中國－中亞峰會。

王毅在賀信中表示，秘書處的成立再次向國際社會展現了六國攜手謀發展、並肩促合作的堅定決心。中國—中亞機制一定會做優做強，給六國人民帶來更多福祉，為推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體作出重要貢獻。

大陸外交部二十九日例行記者會上，發言人林劍也提到，儘早成立秘書處是落實六國元首共識的重要舉措，也是中國—中亞機制建設的當務之急。中方堅信，在各方共同努力下，中國—中亞機制及其秘書處將不斷發展完善，助推中國同中亞高品質合作。

針對中國與中亞合作狀況，林劍提到，過去的一年，中國同中亞五國貿易額接近九百億美元，較去年同期成長百分之二十七點二，再創歷史新高。雙方在經貿、能源、農業等傳統領域，以及高新技術、綠色能源、電子商務等新興領域皆有合作。

此外，林劍指出，中歐班列運力持續提升，中吉烏鐵路、中塔公路二期關鍵路段等大工程穩步推進，雙方直航客運航班增至六十八班。中亞首家中國文化中心在吉爾吉斯落戶，魯班工坊在塔吉克運作良好，孔子學院廣受當地民眾歡迎，雙方友城數量增至八十對。

據新華社去年報導，未來，中國大陸與哈薩克、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼等六國，將每二年舉辦一次中國－中亞元首峰會，由大陸和中亞國家輪流舉辦。下次峰會將於二○二五年舉行，由哈薩克主辦。