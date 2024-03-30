法外長將訪陸 可能為元首峰會鋪路

大陸外交部昨天宣布，應大陸外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於下周一訪問中國，塞儒內此行或為五月在法國舉行的中法元首峰會鋪路。

彭博早前引述知情人士報導，今年是中法建交六十周年，法國總統馬克宏初步計畫在五月迎接到訪的習近平。馬克宏去年四月曾到訪大陸，是疫後首位到訪大陸的歐洲國家元首。

王毅曾在今年二月慕尼黑安全會議期間會見塞儒內。王毅當時說，中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話新一次會議，加強議會交往。

塞儒內則表示，法方願以法中建交六十周年為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。法方重申堅持「一個中國政策」，將繼續堅持戰略自主，反對「脫鉤斷鏈」。

另據路透報導，習近平五月訪法時，預計更廣泛的中歐貿易緊張局勢也將受到討論。法國支持歐盟委員會的調查，這是法國總統馬克宏多年來為歐盟加強貿易、堅持公平競爭環境而發起的運動的一部分。

但作為回應，中國於一月對白蘭地發起了反傾銷調查，中國海關數據顯示，這項調查被認為針對法國，因為幾乎所有歐盟出口到中國的白蘭地都來自法國。

路透還報導，大陸商務部長王文濤將於四月七日訪問法國，討論歐盟委員會對中國電動汽車行業是否受益於不公平補貼的調查。隨行人員包括比亞迪、上汽集團和吉利汽車等公司的代表，這些公司已經接待過歐盟委員會的調查人員。

歐盟委員會目前已開始調查，以確定是否對中國電動汽車徵收關稅以保護歐洲汽車製造商，調查預計將於今年十一月結束，儘管歐盟行政部門可能會更早徵收臨時關稅。

歐盟委員會表示，根據與歐洲製造的電動車相比的價格折扣，到二○二五年，中國在歐洲的電動車市占可能達百分之十五。