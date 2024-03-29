應習近平邀請 印尼準總統周日訪陸

中國大陸外交部宣布，印尼準總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將於本周日起訪問中國大陸。

大陸外交部發言人華春瑩29日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，印尼當選總統、大印尼行動黨黨主席普拉伯沃將於3月31日至4月2日訪問大陸。

印尼國防部長普拉伯沃在今年2月的印尼總統大選，以58.89%的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。

在印尼大選後，中國駐印尼大使陸慷2月18日曾到拉伯沃的官邸表示祝賀，普拉伯沃隨後在社群媒體以中文表示感謝，他寫道，「感謝中國駐印尼大使陸慷到我位於雅加達的家訪問，並送來祝福」。由於普拉伯沃當時的貼文以中文表述，且又放上兩人與普拉伯沃的愛貓的合照，引發關注。

中央社報導，印尼學者當時分析，這意味著中國將是印尼重要的合作夥伴。普拉伯沃將延續現任政府的對中政策，在經濟上與中國維持緊密關係，但不代表新政府會放棄長期以來不選邊站及不結盟的外交政策。

德國之聲報導，普拉伯沃曾主張印尼與中國的關係應該要像「兄弟」一樣，以維持區域與全球和平穩定，也曾讚許中國在相對短期內減緩貧窮問題，印尼應該效仿中國。