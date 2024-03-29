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金融市場風雨欲來 周小川：可預期觸發事件要盡量拆彈

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
中國人民銀行原行長周小川29日表示，金融市場可預期的危機「觸發」事件之下要盡量「拆彈」，讓它早釋放，不要過度積累。記者黃雅慧／攝影
中國人民銀行原行長周小川29日表示，金融市場可預期的危機「觸發」事件之下要盡量「拆彈」，讓它早釋放，不要過度積累。記者黃雅慧／攝影

中國人民銀行原行長周小川29日在博鰲亞洲論壇「亞洲金融市場發展與金融全球化」圓桌上表示，面對當前金融市場發展，憑藉觀察市場指標、利率、匯率等傳統指標有困難，他提醒連續、事件性混合的分析方法可能對促進金融市場穩定發展以及宏觀調控可能會有一定的用處。同時可預期的觸發事件之下要盡量「拆彈」，讓它早釋放，不要過度積累，「局部的拆比累積大了拆好」。

目前金融市場變化詭譎，美國與西方出現通膨，利率提高，同時日圓兌美元匯率達到151元，且日本股票市場還很強勁。周小川稱這些變化是非常奇特的。而在這些奇怪的現象下如何預測金融市場，以維護其穩定性成為外界關注的問題。

周小川說，金融市場雖有不穩定因素，但是很可能不爆發，一旦爆發就有銀行計提，就看傳不傳染，如果傳遞得不厲害就過去了。他進一步指出，金融市場把變量設置成聯繫變量。比如貨幣供應量過大，過一段時間就會有通膨，有通膨就需要去調節。

周小川指出，現在很多事並不是聯繫變量之間的相互關係，比如長時間的量化寬鬆（QE），通膨都起不來，一旦有了「觸發」因素就忽然起來了，憋了很多年的壓力會突然釋放，這跟金融穩定也有關係。因此他提醒要考慮「觸發」事件對聯繫變量的影響，特別是對於長時間QE和長時間的量化緊縮（QT）這類的事件對經濟變量的影響。

周小川也提及當前一些一段時間以來潛在風險。他說，美國股市連續走高也會引起外界擔憂；目前走高的日經指數也可能蘊養著一種變化；日元的匯率到151元，這樣下去對很多亞洲國家的經濟、跨國資金流動和債券市場都有很大的影響；中國有私人部門和資本外流強勁其實已有相當長一段時間，會否引起什麼情況也是隱憂。上述因素都怕「觸發」。

周小川建議，一方面要用好、發展好風險對沖的市場和對沖工具，現在除了市場不夠發展，很多亞洲國家對沖工具也不夠。

海南博鰲亞洲論壇在29日舉行「亞洲金融市場發展與金融全球化」金融圓桌論壇，論壇上匯集寮國、蒙古、泰國、亞開行等機構代表者，討論亞洲金融市場的現況與未來發展。記者黃雅慧／攝影
海南博鰲亞洲論壇在29日舉行「亞洲金融市場發展與金融全球化」金融圓桌論壇，論壇上匯集寮國、蒙古、泰國、亞開行等機構代表者，討論亞洲金融市場的現況與未來發展。記者黃雅慧／攝影

美國 通膨 風險

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