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陸企團6月訪美 中國貿促會：中美工商業正「用腳投票」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國貿促會29日宣布，應美國商會等對口機構邀請，將組織中國企業家代表團於6月赴美訪問。圖為中國國家主席習近平(中)27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)
中國貿促會29日宣布，應美國商會等對口機構邀請，將組織中國企業家代表團於6月赴美訪問。圖為中國國家主席習近平(中)27日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。(新華社)

中國發展高層論壇甫落幕，今年有逾85名全球商界高層與會，美企高層就占30餘名，是最大的代表團，且有約20家公司獲大陸國家主席習近平接見。中國貿促會29日宣布，應美國商會等對口機構邀請，將組織大陸企業家代表團於6月赴美訪問，「中美工商界正在『用腳投票』，要合作不要脫鉤」。

中國貿促會29日上午舉辦例行記者會，中國貿促會發言人楊帆表示，在本周中國發展高層論壇交流期間，美國工商企業界代表都表示，兩國企業貿易投資合作是互利共贏的，希望兩國政府為企業正常貿易投資活動提供便利，期待兩國工商界有更多面對面坦誠交流的機會。

她進一步表示，應美國商會等對口機構邀請，中方也計畫組織大陸企業家代表團於6月赴美訪問。她強調，中美工商界正在「用腳投票」，要合作不要脫鉤，這是民心所向，也是中美關係的希望所在，「大家有目共睹」。

近期中澳關係逐漸回溫，針對陸企在澳洲的營商狀況，楊帆表示，貿促會近日完成編撰的「澳洲營商環境報告2023」顯示，有近4成受訪企業認為澳洲營商環境較好，有近8成受訪企業對澳洲營商環境變化較為樂觀。

但同時，受訪企業也對澳洲的營商環境提出期待，包含降低外企准入門檻和合規成本；合理使用貿易救濟工具，為外企投資提供良好的市場環境；優惠政策一視同仁，保障外企公平競爭的權利等。

澳洲 美國

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