美情報單位：陸企藥明康德將美國客戶資訊交予北京

路透報導，美國情報單位今年稍早曾向正在制定生物技術安全法案的國會參議員通報，指中國大陸製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）曾在未經同意下，將美國客戶的知識產權資料交給北京。

報導引據消息來源指出，10多名參議員2月底參加了這場由聯邦調查局（FBI）、美國國務院和國家情報總監辦公室牽頭的機密簡報會。這些官員表示，藥明康德和其他中國實體在美國從事了不利美國國家安全利益的活動。

消息人士表示，藥明康德未經同意將一名美國客戶的知識產權轉讓給北京當局。鑑於機密情報的敏感性，消息人士沒有透露這位美國客戶的名稱或被轉讓知識產權資訊的性質。

美國聯邦調查局、國家情報總監辦公室和美國國務院拒絕置評。

藥明康德發言人對此回應，「我們不了解藥明康德有任何未經授權將任何美國客戶的資料或知識產權轉移到中國的行為。保護客戶的資訊對我們來說至關重要，我們會按照客戶的指示儲存客戶資訊。」該發言人還說，藥明康德「尊重並完全遵守」美國聯邦和州當局的要求。

中國駐美國大使館表示，美國國會聲稱藥明康德對國家安全構成威脅是沒有根據的。「如果任何人認為藥明康德或其關聯公司違反了有關知識產權的法律，他們應該提供令人信服的證據來支持其主張。」

報導指出，在美國情報官員向參議員作出這項通報的同時，美國參議院國土安全委員會本月6日批准了《2024年禁止外國獲取美國基因訊息法案》，該法案可能會以國家安全為由，限制美國政府機構與華大基因、藥明康德等中國生物技術公司的業務往來。

藥明康德的服務範圍涵蓋從研發到醫藥原料製造和藥品生產。其客戶包括大型製藥公司和小型生物技術公司。據報導，去年，藥明康德約三分之二的銷售額來自美國。該公司的收入比2018年翻了兩倍多，2023年達到403億元人民幣（約56億美元）。