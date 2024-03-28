呂特：與陸脫鉤斷鏈 非荷政策選項

大陸國家主席習近平廿七日下午會見訪問北京的荷蘭總理呂特時，強硬表態「任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐」，重申「『脫鉤斷鏈』沒有出路，開放合作是唯一選擇」。

據央視報導，習近平強調，「真正安全的世界應是深度交融、相互依存的世界」，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平並稱，大陸願同荷方保持各層級交往、願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷企赴陸投資，也希望荷方為大陸企業提供公正、透明營商環境。呂特則指，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，「因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身」。

大陸總理李強昨日也與呂特會談，李強指出，中荷都堅持自由貿易，雙方要持續擴大經貿合作規模。他強調，大陸歡迎歐方分享大陸超大規模市場機遇，「希望歐方審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施」。呂特則稱荷蘭堅持一個中國原則。

呂特此行最受關注的是光刻機大廠ＡＳＭＬ輸陸議題，但大陸官方對會晤的報導並未具體提及。去年初荷蘭與日本、美國達成光刻機出口管制的框架協定。