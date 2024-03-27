努力引外資！ 習近平親會約20家美商界領袖逾90分鐘

由於近來投資者對反間諜法、出境禁令等擔憂加劇，2023年外資對大陸的直接投資減少了8%。鑑於此，北京期盼今年能吸引外國投資人回到大陸。27日，大陸國家主席習近平於北京人民大會堂會見數名美國工商界領袖及高層。他強調，中美兩國各界人士要「多來往、多交流、多合作」，並呼籲不同分歧永遠會存在，但兩國「求同存異，凝聚更多共識」。

據路透報導，兩位消息人士透露，此次會議大約有20家公司受邀參加。其中一位消息人士稱，會議持續了約90分鐘。包含黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等人都與會出席。不過，法新社指，從大陸官媒釋出的照片顯示，最近訪問大陸的蘋果執行長庫克並未出席。

據了解，該會議是由美國紐約智庫「美中關係全國委員會」、華府非營利組織「美中貿易全國委員會」、紐約「亞洲協會智庫」所籌備。對於會議的內容，上述三家組織皆尚未作出任何回應。而上述消息人士也未有其他進一步的說明。

報導指出，此次會議是在北京人民大會堂的東大廳舉行，同時被認為該會議是延續去年11月習近平訪問舊金山時，和美國企業人士舉行的晚宴。而大陸官媒央視新聞所發出的影片顯示，此次會議參加者圍成方形，而大陸商務部長王文濤、外交部長王毅和大陸國家發改委主任鄭柵潔則與習近平坐在一起。

報導指，這也是近年美國和大陸在貿易政策、台灣問題以及南海領土主張方面發生衝突，兩國關係跌至多年來的最低點之後，逐漸恢復接觸。

另，據新華社，習近平在會中發表談話時表示，中國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。

他強調，中美之間「你中有我，我中有你」，不同的分歧永遠會存在，因為人和人是不一樣的，一家人也是不一樣的，但是「求大同、存小異」，建立更多的共識，國家之間、家庭之間、親人之間都是這樣的。

習近平稱，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。他呼籲，兩國各界人士要多來往、多交流、多合作。

而在此次會議前，大陸國務院總理李強並未在3月24日至25日的北京「中國發展高層論壇」上會見來訪的外企高層，這也引發了人們對大陸透明度的有關擔憂。

此外，儘管大陸領導人公開向海外投資人示好，但習近平對國家安全的日益關注，讓許多外國企業不確定自己可能會在哪些方面越界。