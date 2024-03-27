習近平與美國工商界和戰略學術界代表會面

大陸國家主席習近平，27日上午在人民大會堂，會見美國工商界和戰略學術界代表並合影。

近日多位國際組織負責人、世界500強企業一把手齊聚北京，除了出席一年一度的中國發展高層論壇，也把握時機與大陸核心高官交流互動。

彭博26日引述消息人士表示，包括美國輝瑞、聯邦快遞等在北京參加中國發展高層論壇的美國商界領袖，在收到與大陸最高領導人會面的邀請後，已重新調整行程。

彭博分析，儘管習近平的名字沒有出現在邀請函上，但這是一種默契，這些跨國外企領袖們都知道，這場會面的主角將是最高領導人習近平。去年11月，習近平在舊金山市同美國商界晚宴也採取了類似程序。

路透26日引述知情人士指出，習近平27日在北京與美國商界領袖會面。一名消息人士稱，這次會議是由美國保險安達保險行政總裁格林伯格（Evan Greenberg）提出，其他與會者包括美中關係全國委員會主席歐倫斯（Stephen Orlins）和美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）。

消息指出，會談並非中國發展高層論壇的一部份，舉行日期是刻意與論壇分開。