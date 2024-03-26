美中注定一戰？王毅見「修昔底德陷阱」創始人 籲超越傳統國關理論

美國與中國大陸之間是否存在崛起國與既存霸主之間的「注定一戰」，近年來是備受關注的國際話題，對於提出依循權力轉移理論邏輯的「修昔底德陷阱」的美國國際關係學者艾利森，中共外辦主任兼外長王毅強調，希望學術界能夠提出「超越傳統國際關係理論」的建設性思路。

據大陸外交部官網，王毅26日於北京會見了美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison），他指出，「過去50年，國際關係中最重要的事件就是中美關係恢復和發展。未來50年，國際社會最期待的是中美找到正確相處之道」。

王毅強調，大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，與中國傳統文化一脈相承。中美是歷史文化完全不同的國家，不能用自己的標準來判斷對方。中國哲學有和而不同的思想，主張道並行而不相悖，萬物並育而不相害。這同美國一些人非黑即白、你輸我贏的二元對立思維有本質不同。

他表示，中美應當共同應對全球性挑戰，建立更加穩定健康可持續的關係。習近平提出的人類命運共同體也對「建設一個什麼樣的世界、怎樣建設這個世界」提供了「中國方案」。「希望學術界能夠對中美正確相處之道、人類命運共同體理念等加強研究，提出超越傳統國際關係理論的建設性思路」。

艾利森則表示，北京關於相互尊重是前提，和平共處是底線，合作互贏是目標的闡釋，有助於學術界更好理解中國的外交政策。

據了解，艾利森很早就從事國際關係研究，也曾擔任美國國防官員，他在1970年代初對古巴飛彈危機的外交決策研究已列入諸多課堂的教科書，至於「修昔底德陷阱」是他近年所提出，他研究了歐洲為主的國際關係史之後，提出新興大國與現有霸主競爭的16個歷史案例中，有12個以戰爭告終。不過，習近平2013年就任大陸國家主席後，多次公開否定「修昔底德陷阱」，強調「修昔底德陷阱」並非必然，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展」。

此外，王毅26日也會見了美中關係全國委員會董事會主席格林伯格（Evan Greenberg）、會長歐倫斯（Stephen Orlins）。他指出，「中美關係的癥結在於美方將中國定位為最主要戰略競爭對手、最重大地緣政治挑戰，這種錯誤認知導致兩國關係問題不斷，美方領導人所做的承諾也無法轉化為實際行動」。他強調，美方應當同大陸相向而行，為兩國人民交往提供更多支持和便利，通過面對面接觸交流不斷增進相互了解，推動兩國關係穩下來、好起來、向前走。

路透3月26日引述知情人士指，習近平27日將在北京與上述幾位美國商界領袖會面，會談並非中國發展高層論壇的一部份，舉行日期也刻意與論壇分開。