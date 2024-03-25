香港基本法23條通過 神職人員「進退兩難」：憂被告解觸法

香港國安條例讓神職人員進退兩難。香港立法局上週火速通過香港基本法23條，禁止叛國、煽動叛亂等行為以及處罰得知未通報。對此，天主教會神職人員認為，當中規定得知未通報將會連帶受罰，因此，恐違背信徒告解內容不得透露的信條。

罪名定義模糊

據《每日電訊報》報導，香港基本法23條在上週六生效，當中提出許多定義模糊的罪名，例如叛國、破壞、煽動、竊取國家機密、外部介入與間諜活動。

對此，越來越多神職人員擔心，第23條的規定可能會威脅到「告解聖事」，也就是禁止神父透露被告解的任何事情。根據新法，任何人若得知他人涉嫌叛國罪或計劃從事叛國活動卻未向警方報案，將可能面臨最高長達14年的監禁。

一名不願具名的神父說，「或許有人會猶豫接受這件聖事，因為神父可能被關進監獄，甚至竊聽裝置可能會被偷放在告解室內。」另一位神父則表示，「對於我們這些真信徒來說，我們不害怕，我們只擔心有需要幫助的人得不到幫助。」一位神父說，「如果政府真的要做，基本上可以派一個間諜去向神父告解，如果神父最後沒通報，他們就可以向上舉發。」

教會立場不變

天主教香港教區上週則發布聲明表示，「明白市民有責任確保國家安全」，但同時堅稱國安法「不會改變告解的保密特性。」離開香港前往英國設立英倫好鄰舍教會的牧師陳凱興則認為，國安法已經對教會服事產生「白色恐怖」，威權主義已在擴大並對言論和思想自由進行監控。

神職人員也沒有豁免

據《HKFP》報導，上週四在立法會議上，香港立法會議員管浩鳴牧師則詢問神職人員在告解時是否享有豁免，對此，律政司司長林定國回應說，「叛國罪的範圍已明確且有針對性，遇到『極端情況』的機會相當低。」

他也指出，無論是宗教人員還是社工，事後會有一些討論，但很難提供豁免。

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