就俄羅斯遭恐攻表態 陸外交部：強烈譴責

俄羅斯莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日發生恐怖攻擊事件，據俄官方資訊，死亡人數已攀升至93人，俄國安全部門也已逮捕11名涉案人士。對此憾事，大陸外交部23日下午發布發言人答問指出，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖攻擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

大陸外交部發言人表示，中方對俄羅斯莫斯科州發生嚴重恐怖攻擊事件造成重大傷亡深感震驚，對罹難者表示深切哀悼，對傷者和罹難者家屬表示誠摯慰問。

大陸外交部發言人說，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖攻擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

稍早，大陸國家主席習近平也已就此事向俄羅斯總統普亭致慰問電，表示深切哀悼，也強調中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖攻擊行為。習近平說，「我謹代表中國政府和中國人民向罹難者表示深切哀悼，向傷者和罹難者家屬致以誠摯慰問」。

俄羅斯調查委員會最新聲明指出，這起事件已造成93人死亡，並坦言「人數將進一步上升」。聲明也表示，據初步資料，死因為槍傷及燃燒產物中毒。