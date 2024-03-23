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莫斯科遭恐攻60死 習近平向普亭致慰問電

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）5月擬訪問中國大陸，預計與中國大陸國家主席習近平（左）晤談，今日習近平就俄羅斯首都莫斯科發生恐怖攻擊事件，向普亭致慰問電。圖為兩人2019年會面。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）5月擬訪問中國大陸，預計與中國大陸國家主席習近平（左）晤談，今日習近平就俄羅斯首都莫斯科發生恐怖攻擊事件，向普亭致慰問電。圖為兩人2019年會面。（路透）

俄羅斯首都莫斯科近郊昨晚發生恐怖攻擊事件，目前已知造成逾60人死亡、過百人受傷，對此，大陸國家主席習近平23日向俄羅斯總統普亭致慰問電，強調中方反對一切形式的恐怖主義，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

據大陸官媒新華社午後發布訊息，習近平就俄羅斯莫斯科州一音樂廳發生嚴重恐怖攻擊事件造成重大傷亡向俄羅斯總統普亭致慰問電。

習近平強調，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖攻擊行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

針對該起恐怖攻擊事件，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱犯案，美方官員也證實他們的情資顯示，是ISIS-K所為。

俄羅斯中央選舉委員會剛於21日正式宣布普亭以87.28%的得票率，勝出2024年總統選戰。

另一方面，上周路透社報導引述匿名知情人士說，普亭擬於5月訪問中國大陸，這將是普亭新總統任期首次出訪，預計和習近平舉行會談。

俄羅斯 恐怖攻擊 普亭 習近平 莫斯科

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