會見澳洲前總理 王毅：澳洲是美國盟友也是中國的夥伴

大陸外長王毅近日訪問紐澳，他於當地時間21日在雪梨會見澳洲前總理吉亭（Paul Keating），後者是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的批評者。王毅說，他讚賞吉亭長期關心支持中澳關係發展，並稱澳洲是美國的盟友，也是中國的夥伴，歡迎澳方從自身根本利益出發，獨立自主地制定政策。

據大陸外交部消息，王毅表示，中澳同處亞太地區，兩國經濟互補、利益交融，應相互理解信任，追求合作共贏。

他說，在雙方努力下，中澳關係正重回正軌。 澳洲是美國的盟友，也是中國的夥伴，更是一個主權國家。 歡迎澳方從自身根本利益出發，獨立自主地制定政策。

王毅說，中方願和澳方一道，推動中澳全面戰略夥伴關係更加成熟穩定，更加富有成果，更好造福兩國人民和整個地區。

王毅說，中國的發展有強大內在邏輯，符合歷史發展大勢，「中國式現代化」是人類文明進步的重大貢獻，願與包括澳洲在內的各國分享發展機會。

據中方發布訊息，吉亭表示，中國經濟體量龐大，發展空間廣闊，不對其他國家構成威脅，有利於區域和平穩定。 中國的發展振興不可阻擋。 他對澳中關係的前景充滿信心。