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陸方未回應移交2釣客 家屬憂心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門二名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置逾四十八小時，海巡署昨透過管道聯繫廈門海事局，僅得知人還在海警局，是否移交，對岸仍不回應。據了解，其中一名釣客有慢性病，無法返回金門恐斷藥發作，家屬憂心不已，希望如果人回不來，可送藥和衣物並探視。

據了解，海巡署目前尚未接獲海警局通報移交人員訊息，海事局船艇昨全天在廈門五通碼頭待命，一旦接獲海警通知，會即時通知海巡，金門海巡隊也在水頭碼頭整備待命。只是，經過一天等候，依然落空。海巡署和家屬曾試撥胡姓釣客手機，希望了解情況，但胡男的手機疑似被管制，無法打通。

過去穿梭兩岸協助的金門紅十字會，在陸艇翻覆二死事件和這迷航漂流事件中，都沒有人接獲通知，連大陸廈門、晉江紅十字會都沒接到任何訊息，似乎被排除在外，也讓人員移交更困難。

立委陳玉珍表示，她持續跟北京相關單位聯絡，陸方很明確同意放人，必要時她不排除跑一趟大陸協助；她覺得此事沒外界想的那麼複雜，大陸已公開表達善意，應會順利。

另外，三月十四日發生在金門東碇水域陸閩龍漁六一二二二號漁船沉沒案，經五天搜救，陸方通知海巡署大規模搜救中止，之後「常規搜尋」。

廈門 海巡署 金門

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