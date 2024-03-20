港通過國安立法歐盟憂慮 駐港公署批：虛偽雙標和狹隘偏見

香港基本法第23條立法「維護國家安全條例」昨在香港立法會三讀通過，並將於23日刊憲實施。歐盟理事會隨即發出聲明表達這項立法對香港人民權利與自由的擔憂；據大陸外交部駐港公署網站消息，駐港公署發言人就歐盟理事會發表聲明攻擊抹黑香港國安條例，表示強烈不滿和堅決反對，並要求歐盟摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，立即停止干涉香港事務和中國內政。

毆盟理事會聲明中認為，《維護國家安全法案》可能會加劇對香港基本自由和政治多元化的侵蝕。該法案有可能嚴重影響歐盟辦事處、歐盟成員國總領事館，並可能影響在香港的歐盟公民、組織和公司。這也引發了人們對香港作為國際商業中心的長期吸引力的質疑。

聲明指出，該法案的全面條款和廣泛定義，特別是與外國干涉和國家機密有關的條款和廣泛定義，似乎特別令人擔憂。該法案中大幅增加的處罰規定、其域外影響力及其追溯適用性也令人深感擔憂。歐盟將繼續評估香港國家安全立法的影響，並敦促香港當局保護香港人民行使其權利和自由的能力。

外交部駐港公署發言人則強調指出，香港國安條例充分借鑒其他國家特別是普通法國家立法經驗，充分吸收特區現行法律規定，在統籌發展與安全、統籌維護國家安全和保障權利自由之間取得了良好平衡。此次立法工作嚴格遵循法定程序，積極回應社會各界關切，紮實嚴謹、公開透明、高效率。

其次，他表示，條例明確將尊重及保障人權作為重要原則，保護基本法規定的各項權利與自由，明確界定罪行要素，清楚劃分罪與非罪，清楚訂明執法條件及限制，對竊取國家秘密、境外干預等罪行設定較高入罪門檻，完全遵循合法、比例和必要原則，不會對在港外國機構和人員的正常活動產生影響。

第三，他說，健全包括維護國家安全在內的法律制度，不僅不會損害香港經濟自由度，反而為香港高品質發展和高水準開放提供強而有力的法律保障，更好維護香港市民財產安全，促進本地和海外投資者信心，為香港建構更安全、便利、高效的營商環境。

他最後表示，制定香港國安條例純屬香港內部事務及中國內政，我們敦促歐盟正視香港社會支持國安立法的強烈呼聲，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。