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兩會甫閉幕 習近平視察毛澤東母校

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
湖南第一師範學院是毛澤東母校，習近平到此參訪究竟想傳達什麼訊息受到關注。（新華社）
湖南第一師範學院是毛澤東母校，習近平到此參訪究竟想傳達什麼訊息受到關注。（新華社）

大陸今年全國兩會甫於日前閉幕，新華社昨報導，中共總書記習近平十八日在湖南省長沙市，先後考察了湖南第一師範學院（城南書院校區）和巴斯夫杉杉電池材料有限公司，了解學校用好「紅色資源」、堅持立德樹人和當地加快發展「新質生產力」、擴大高水準對外開放等情況。

由於湖南第一師範學院是毛澤東母校，也讓習近平此行傳達的意涵受關注。今年二月，中共湖南省委宣布全省將展開「解放思想大討論活動」，當時也曾引發外界揣測。

湖南日報指出，湖南第一師範學院前身為南宋著名理學家張栻於一一六一年創辦的長沙城南書院，一九○三年始立為湖南師範館，舉辦現代師範教育，一九一二年更名湖南公立第一師範學校，一九四九年改名湖南省第一師範學校。毛澤東曾在此求學、任教長達八年時間。

習近平當天還參訪巴斯夫杉杉電池材料有限公司，這家企業是由德國巴斯夫與陸企杉杉合資成立，為全球領先的鋰離子電池材料供應商之一，也是中德產業合作的代表性企業。

材料 毛澤東 習近平

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