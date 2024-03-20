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歷時21年 港完成23條立法 23日生效

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港立法會昨天三讀通過基本法二十三條立法「維護國家安全條例」，法案將在三月二十三日刊憲和生效。香港自此進入國安雙法階段。（歐新社）
香港立法會昨天三讀通過基本法二十三條立法「維護國家安全條例」，法案將在三月二十三日刊憲和生效。香港自此進入國安雙法階段。（歐新社）

香港立法會昨加開會議，以約十小時完成基本法二十三條立法條例草案的二讀、三讀，名為「維護國家安全條例」獲得立法會全票通過。香港特首李家超在三讀通過後即時到立法會會議廳發言，宣布通過的法案會在三月二十三日刊憲和生效。香港自此結束二十三條立法爭議，將進入國安雙法，即北京制定的香港國安法、香港本地立法的國安條例階段。

香港基本法二十三條要求香港主權移交後完成國安本地立法，在第一次立法挫敗歷時二十一年，今年一月港府提交立法諮詢文件，二月底諮詢一個月期滿，港府三月加快節奏，由港府提交的立法草案於三月八日首讀起計算，至恢復二讀不足半個月，為本屆立法會最快一次。

香港立法會昨上午恢復基本法二十三條立法二讀辯論，在對港府提交的維護國家安全條例草案進行約七小時辯論、八十八名立法會議員發言後，在下午約四時十分，全體通過二十三條立法草案二讀。

其後會議進入全體委員會審議，一併辯論草案原條文和港府提出的九十一項修訂。然後進入立法草案的三讀階段，在傍晚七時前立法會進行三讀表決，以八十九名出席者全票通過基本法二十三條立法，立法會主席梁君彥亦破例投下贊成票。

港府保安局長鄧炳強在表決通過後說，草案通過不代表工作已完成，正緊鑼密鼓安排解說，推廣二十三條和國家安全事項，並會繼續在網上更新條例資訊，鼓勵大眾增加對條例了解，幫助條例實施。

立法會昨上午加開大會時，立法會主席梁君彥稱，認同李家超說「早日完成立法，國家安全早日得到保障」，指社會希望盡快完成立法，因此特別加開會議處理草案餘下立法程序。

根據程序，二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為十分鐘及三分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長五分鐘，次數不限。議員會前被提醒，審議發言不超過五分鐘，爭取當日完成三讀審議和表決。

事後證實，八十八名出席的立法會議員全部發言，主要內容是表示支持立法，最後也全部投下贊成票。

港府多名主要官員出席大會，政務司長陳國基提前逐一向議員發訊息，懇請投下支持票，讓香港能盡快落實主權移交近二十七年來未完成的任務。

港警提高戒備，昨早在立法會大樓外加強布防，大樓多個出入口分別有四至五名制服警員駐守，由港鐵金鐘站通往立法會大樓的天橋亦有警員巡邏。立法會大樓附近中信大廈有警車停靠。

立法會 議員 香港特首

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