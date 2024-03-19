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蕭美琴赴美訪歐 陸外交部：搞「一中一台」必將引火燒身

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖右為民進黨副總統當選人蕭美琴，圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台
圖右為民進黨副總統當選人蕭美琴，圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

民進黨副總統當選人蕭美琴日前低調赴美訪問後，19日再傳其在結束相關行程後轉往歐洲，期間與捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）會面。據我外交部消息，蕭美琴此次訪問捷克，是應當地智庫「解析中國」的邀請並發表演講。對此，大陸外交部表示，敦促捷方約束個別政治人物、消除負面影響，並警告在國際上搞「一中一台」，必將引火燒身自食苦果。

大陸外交部19日舉行例行記者會，發言人林劍指出，中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。他強調，堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，是捷克政府在《中捷政府聯合聲明》、《聯合公報》等多份正式文件中作出的鄭重承諾。

林劍進一步表示，「中方敦促捷方重信守諾，嚴格約束個別政客，立即終止損害捷克國家信譽，破壞中捷關係的惡劣行徑，並採取有效措施消除事件的負面影響。」同時，他再指，中方要正告台獨分子，搞台獨必將遭到歷史的清算，在國際上搞「一中一台」，必將引火燒身，自食苦果。

同日稍早，捷克參議院議長韋德齊19日在其X帳號上發文指，藉著捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）所舉辦的一場「強化台灣與捷克夥伴關係與合作」研討會，他與台灣新當選的副總統蕭美琴會面，並共同回憶已故捷克參議院長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。據了解，柯佳洛為捷克知名的友台人士，於2020年病逝。

捷克 蕭美琴

延伸閱讀

蕭美琴上任前訪歐 應邀到捷克演講

華爾街日報：蕭美琴訪美 擬溝通賴政府政策

洩賴清德紐約行程惹怒蕭美琴？ 徐佳青：恐僑民走漏

路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國從事私人訪問

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