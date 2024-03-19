布林肯重申防衛承諾 陸外交部：美無權介入中菲涉海問題

中菲南海主權摩擦升級之際，美國國務卿布林肯在參加完南韓的民主峰會後，於19日轉抵菲律賓馬尼拉進行訪問，並與菲律賓外交部長馬納羅會面。布林肯於會面時表示，美菲對中國威脅印太自由開放的行動有共同關切，重申兩國的防衛協定。對此，大陸外交部回應，美方非南海問題當事方，無權介入中菲兩國之間問題。

大陸外交部於19日舉行例行記者會，外交部發言人林劍表示，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題，美菲的軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法主張背書。中國將繼續採取必要的措施，堅定捍衛自身的領土主權和海洋權益，維護南海的和平與穩定。

稍早前，路透指出，布林肯提到，對於中國對印度-太平洋自由開放的共同願景構成威脅的行動，美菲兩國有著共同關切。南海水路不只對於菲律賓等地區國家，對美國以及全世界來說都非常重要。「這就是為什麼我們與菲律賓站在一起，恪守雙方鐵一般的防衛承諾，包括在共同防禦條約之下的承諾。」

布林肯稱，美方正進行外交工作好讓各國可以合作、重申國際法以及各國應有的權益，美方堅守對《美菲共同防御協定》的承諾。他並提出，美國支持菲律賓製造業發展、降低對外國的依賴，並加強全球供應鏈，他同時強調美菲關係不針對任何第三方國家。

據了解，布林肯預計同日稍後還會與菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面。美國國務院發言人米勒（Matt Miller）此前曾宣布，布林肯訪問首爾之後將立即前往馬尼拉，重申「我們對菲律賓盟友堅定不移的承諾」。布林肯將與菲律賓總統馬可仕及重要官員舉行會談，包括南海在內與中國有關的問題可能成為首要議程。

菲律賓總統府亦聲明指出，馬可仕將於19日與布林肯會面，商議合作與安全事宜。