挺過「家破人亡」李鳳珠獲周大觀全球熱愛生命獎章

周大觀文教基金27年來持續推動「全球熱愛生命運動」，提倡熱愛自己的生命、尊重別人的生命、維護地球的生命，截至目前已表揚橫跨7大洲、79個國家、459位熱愛生命獎章得主。本屆獲獎是逆境重生媽媽李鳳珠女士，她女力挺過家破人亡悲痛．返校打造第三人生，更參與志工服務回饋社會。

台中社會局副局長陳坤皇等代表周大觀文教基金會提前頒發2024年全球熱愛生命獎章肯定逆境重生媽媽李鳳珠「挺過家破人亡悲痛．返校打造第三人生」。李鳳珠走出二度離婚、喪母喪女、天災家毀、診斷癌變、憂鬱症等人生低谷，即便生活歷經苦難她仍勤奮向學，還經常利用課餘時間參加志工服務回饋社會，累積服務時數高達數千小時以上，以正面樂觀積極的態度迎接未來。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，李鳳珠為了替自己及愛女圓就學夢，49歲時重返高中，並成功克服學業上的挑戰，橫跨保母、照服員、中餐、烘焙及美容等領域。大學還創下連續七學期蟬聯書卷獎第1名，更於2022年榮獲總統教育獎，還憑藉著精湛廚藝參加國際賽事，勇奪三面金牌，為國爭光，一舉成為中台科技大學食品科技系傑出校友。

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