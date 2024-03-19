曝險少年中介教育基地 教團建議採「香港群育學校」模式

教育部等主管機關昨天（18日）在立法院討論少年犯輔導機制，對於還不適合回到學校的曝險少年，將規劃社區住宿型中介教育基地。不過教育團體認為，「中介教育」精神跟「矯正學校」不同，且最重要就是要讓曝險少年脫離原來接觸的不良組織或環境。

「教育部規劃的中介教育，宛如空中樓閣！」國教行動聯盟指出，教育部昨專案報告中，並未提到評估之後尚不適合回到學校的曝險少年，其過渡居住的社區住宿型中介教育基地，要如何規劃？國教盟認為，一方面要符合學生受教權，另一方面也要能使此類學生有效脫離原來接觸的不良組織或者環境，重新建立依附關係，建議可學習「香港群育學校」模式：白天以教育人員為主，上課學習，放學後由社政系統接手，方能有效發揮輔導功效。

國教行動聯盟理事長王瀚陽對本報表示，「香港群育學校」是學校系統，校長是教育人士，學生白天上學，一樣維持受教權即課綱精神，下午有社政系統輔導，另外也有家屬樓，家屬可以探訪甚至可以一起住，不會讓曝險少年覺得跟外界隔絕。

王瀚陽說，過去曝險少年是住在矯正系統的矯正學校，但這其實不適合曝險學生去住，因為矯正學校是以矯正為主，現階段的矯正學校、性剝削的中途學校，本質上都是矯正、輔導，視學生為「犯錯者」，希望學生改正。但這不是中介教育的精神。中介學校應該符合CRC（兒童權利公約），要讓學生有一定的受教權。

香港模式為何下午還要輔導？王瀚陽說，主要是希望曝險少年可以脫離過去的環境，香港群育學校這方面做得滿成功的，經過行政輔導之後，這些少年跟外界是沒有脫節的。此次割喉案郭姓少年最大問題就是有很多幫派朋友，甚至有時候晚上還不回家，沒有脫離原本的不良環境，因此很難真的做出改變。

國教盟也指出，曝險少年進入中介教育前應有完整個案評估，包括應由少保官彙整社政、毒品防制、幫派犯罪等專家意見後，藉以決定個案學生是否適合回到學校，或者應進入中介教育；若適合回到學校，也應邀請學校專責負責該生的輔導老師，有完整的個別輔導計畫，而非找校內不相關的人員做做形式。國教盟強烈建議應該由三級輔導（學校之外的專輔人員）直接介入，成為協助學生適應學校生活的重要推手。

梅花新聞網