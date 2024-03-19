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王毅會紐西蘭貿易部長：冀落實中紐自貿協定升級版

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅當地時間18日會見紐西蘭貿易部長麥克雷。（新華社）
大陸外交部長王毅當地時間18日會見紐西蘭貿易部長麥克雷。（新華社）

大陸外交部長王毅17日至21日至紐、澳訪問，當地時間18日，王毅在會見紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）時指出，中方願同紐西蘭積極落實雙邊自貿協定升級版。他並呼籲兩國應共同維護自由貿易，反對以去風險為名推行單邊主義、保護主義，抵制各種保護主義和單邊行徑。

據大陸外交部網站消息，王毅在會面時表示，中方願同紐方積極落實中紐自貿協定升級版，盡快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。

王毅強調，開放帶來進步，封閉導致落後。中國開放的大門將愈開愈大，對紐西蘭的大門始終是敞開的。雙方要共同維護自由貿易，反對以去風險為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。

麥克雷則稱，中紐兩國合作取得豐碩成果。紐方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中紐自貿協定升級版具有重要示範意義。雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。

王毅同日稍早還與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、紐西蘭副總理兼外長彼特斯（Winston Peters）舉行會晤。王毅指出，願和紐方一道，加強團結合作，抵制冷戰思維、單邊主義、保護主義，並提出打造中紐「全面戰略夥伴關係升級版」。

王毅在與彼特斯會談時，就台灣、涉港等議題闡述中方立場。彼特斯則回應稱，紐方堅定恪守「一個中國原則」，期待雙方進一步密切高層交往，加強經貿、教育、文化、應對氣候變遷等領域合作，深化在區域和國際事務中的溝通協調。

據悉，皮特斯今日還向媒體證實，麥克雷將於下月至中國訪問，總理盧克森不久後也會訪問中國。總理發言人也表示，盧克森已受中國邀請訪問，目前未有其他行程細節。若成行，將是這位保守派國家黨（National Party）總理去年11月上任後，首次出訪中國。

王毅 紐西蘭 自由貿易

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