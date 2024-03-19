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陸全國兩會一結束 習近平即前往湖南毛澤東母校視察

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央總書記習近平18日前往湖南第一師範學院（城南書院校區）視察，了解學校用好「紅色資源」、堅持立德樹人等情況。（新華社）
中共中央總書記習近平18日前往湖南第一師範學院（城南書院校區）視察，了解學校用好「紅色資源」、堅持立德樹人等情況。（新華社）

大陸今年全國兩會甫於日前閉幕，新華社周二上午報導，中共總書記習近平18日下午在湖南省長沙市，先後考察了湖南第一師範學院（城南書院校區）和巴斯夫杉杉電池材料有限公司，了解學校用好「紅色資源」、堅持立德樹人和當地加快發展「新質生產力」、擴大高水平對外開放等情況。

由於湖南第一師範學院是毛澤東母校，也讓習近平此行所要傳達的意涵受到關注。今年2月上旬，中共湖南省委宣布，湖南全省將展開「解放思想大討論活動」，當時也曾引發外界諸多揣測。

湖南日報指出，湖南第一師範學院前身為南宋著名理學家張栻於1161年創辦的長沙城南書院，1903年始立為湖南師範館，舉辦現代師範教育，1912年更名湖南公立第一師範學校，1949年改名湖南省第一師範學校。毛澤東曾在此求學、任教長達8年時間。

1913年春，在湖南省立圖書館自學的毛澤東，聽說湖南省立第四師範學校招免費師範生，且膳宿費低廉，畢業後還可擔任教師，毛澤東於是前去報名，並以作文滿分成績被錄取。第二年，第四師範併入第一師範，毛澤東被編入第一師範本科第八班。

1918年6月，毛澤東從一師範畢業，隨後輾轉北京。1920年夏，他再次回到長沙，擔任第一師範附屬小學主事（即校長）。在學校任職期間，毛澤東與何叔衡代表湖南共產主義小組赴上海出席中共一大。直到1922年冬，毛澤東辭去第一師範教職，開始其「職業革命家」的生涯。

習近平18日還參訪巴斯夫杉杉電池材料有限公司，根據企業官網消息，這家企業是德國巴斯夫與陸企杉杉在2021年共同成立的合資企業（巴斯夫持股51%，杉杉持股49%），為全球領先的鋰離子電池材料供應商之一。

中國大陸是目前全球最大的新能源汽車生產國，德國則是目前與中國大陸產業合作最為密切的西方發達國家之一。巴斯夫為電動汽車鋰離子電池正極活性材料重要供應商，湖南杉杉能源在鋰電正極材料領域發展也有約20年經驗，這家合資公司是中德產業合作的代表性企業之一。

中共中央總書記習近平18日下午還視察巴斯夫杉杉電池材料有限公司，該公司是中德產業合作的代表性企業之一。（新華社）
中共中央總書記習近平18日下午還視察巴斯夫杉杉電池材料有限公司，該公司是中德產業合作的代表性企業之一。（新華社）
湖南第一師範學院是毛澤東母校，習近平到此參訪究竟想傳達什麼訊息受到關注。（新華社）
湖南第一師範學院是毛澤東母校，習近平到此參訪究竟想傳達什麼訊息受到關注。（新華社）

兩會 毛澤東 習近平

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