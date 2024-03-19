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金門釣客迷航 陸方放人一度生變

聯合報／ 記者蔡家蓁、特派記者廖士鋒陳政錄李成蔭洪哲政／連線報導
大陸國台辦證實營救到兩位金門釣客，並指出「福建方面將盡快安排人船返回金門」。圖為福建省海上搜救中心的「海巡06」輪。（圖／取自「福建海事」微信公眾號）
大陸國台辦證實營救到兩位金門釣客，並指出「福建方面將盡快安排人船返回金門」。圖為福建省海上搜救中心的「海巡06」輪。（圖／取自「福建海事」微信公眾號）

金廈海域陸船翻覆二死事件導致兩岸情勢緊繃，前天兩名金門釣客因大霧迷航被大陸海警救起，陸方原已決定昨天中午送回，但傳出疑因其中一名釣客是現役軍人，陸方對放不放人舉棋不定。大陸國台辦昨晚宣布將盡快安排人船返金，我海巡署也已透過管道協調接返方式。

近期金門海域很不平靜，繼二月十四日陸船翻覆釀二死，三月十四日大陸「閩龍漁六一二二二號」漁船又在東碇島海域觸礁沉沒，意外發生第四天仍有二名大陸漁民未尋獲。

金門2人海釣迷航 製表／都會地方中心
金門2人海釣迷航 製表／都會地方中心
前天，金門廿五歲胡姓、四十歲吳姓縣民駕駛俗稱波特船的動力浮具，自溪邊海水浴場出海釣魚，下午與家人失去聯絡，海巡署海陸聯合搜尋，也聯繫陸方協助。

由於夜間金廈海域濃霧籠罩，海上能見度不到一百公尺，海巡艦艇無法出海，只能先調派人力沿著溪邊至復國墩一帶海岸用強光和鳴笛聲找人，直至深夜十一時許霧散，海巡艇才出動漏夜搜索，但無所獲。

昨天凌晨，海巡署接獲失聯釣客家屬通知，稱浮具失去動力漂流至大陸福建泉州圍頭灣海域，兩人已被大陸海警尋獲救起。金門在地人士聞訊後直呼兩名釣客運氣不錯，因兩岸關係不佳、禁限制水域外都是大陸海警，兩人迷航才能幸運獲救，否則以當時天候與海象狀況，可能凶多吉少。

依慣例，陸方尋獲我方漁民或船員，會通知中華搜救協會協調我方在海上接人。大陸中央廣播電視總台旗下微信公眾號「看台海」和官方權威媒體央視昨天上午都有相同報導；廈門海上搜救中心等部門則稱預計中午在海上移交二人。

據了解，大陸海警原請家屬或相關單位聯繫漁船接回二人，但後來又說海面風浪太大，要請廈門海事局和金門海巡隊在禁限制水域中線交接人員。海巡隊中午抵達禁限制水域中線準備接人，但直到晚間都未接到，晚間六時許傳出因為胡姓釣客身分敏感，導致移交生變。

熟悉兩岸的人士稱，先自行公布移交時間，卻又未如期移交，這類情況在過去相當罕見，恐讓兩岸關係更緊張。

不過，大陸國台辦昨晚表示，兩岸守望相助、應對海上突發險情是應有之道，兩岸本是一家人，海上突發險情時雙方互相救援、守望相助是理所應當，體現人道主義精神，更彰顯兩岸同胞間的血脈感情；大陸海警提供熱水、食物、棉服並派專人陪護，目前兩人身體狀況正常，已打電話回家報平安，「福建方面將盡快安排人船返回金門。」全案才獲定調。

外界擔心本案會影響先前談判觸礁的二死翻覆案，讓我方談判處更不利地位，但相關人士認為「一碼歸一碼，應該不至於」。

據了解，陸方在二○一七年「誤放」因釣魚漂流到大陸的董姓士兵後，此後處理類似狀況均例行詢問身分。傳言指胡是金門人，陸方主動核對身分發現他疑似是軍人，為調查二人是否涉及情蒐，才讓人員移交出現變化。

國防部昨晚表示，對海上突發狀況的人道救援，為當今普世價值；金門縣政府及海巡等單位，目前正全力協助安排遇險人員接返事宜，國防部沒有進一步評論。對胡姓釣客是否具軍人身分，金防部、海巡署等均未回應。

海巡署 軍人 金門

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