王毅會紐總理：建「和而不同」關係

大陸外交部長王毅十七至廿一日訪問紐西蘭和澳洲，他昨天在威靈頓會見紐西蘭總理盧克森，並與紐西蘭副總理兼外長彼特斯進行會談。王毅稱願和紐方一道，加強團結合作，抵制冷戰思維、單邊主義、保護主義，提出打造兩國「全面戰略夥伴關係升級版」。紐方雖表態堅持「一中政策」，但彼特斯也發表聲明稱，他對台灣海峽日漸加劇的緊張局勢表達了擔憂。

據大陸外交部發布，王毅在會見盧克森時稱，願和紐方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係十周年為契機，打造全面戰略夥伴關係升級版，構建「和而不同」的國家間關係。他並稱願在教育、科技創新、基礎建設、營商環境、擴大出口等領域成為紐方可靠的戰略合作夥伴，歡迎繼續參與共建「一帶一路」合作。

在與彼特斯會談時，王毅稱願和紐方一道落實好中紐自由貿易協定升級版，盡早展開服務貿易負面清單談判，雙方要繼續為兩國人員往來創造更好條件，希望紐方切實保障中國留學生、遊客的安全和合法權益。

據中方發布，盧克森、彼特斯分別表示，紐方將繼續堅持一個中國政策，堅定恪守一個中國原則。同時，王毅在和彼特斯會談中，闡述中方在台灣、涉港、涉藏、南海、人權等議題上的立場，雙方也深入就烏克蘭、以巴衝突、朝鮮半島、南太平洋地區情勢等國際和區域問題交換意見，同意進一步進行高層交往，舉行外交、貿易、領事、南太、氣候變遷、人權等領域政府間對話，並就中方加入數位經濟夥伴關係協定（ＤＥＰＡ）、跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）保持溝通。

彼特斯聲明指出，他對南海和台灣海峽緊張局勢加劇表示擔憂，雙方強調了紐中印太地區的共同利益。彼特斯形容這是一個寶貴機會，「讓我們反思目前面臨的挑戰和機遇」。

王毅此訪是大陸外長時隔七年再次訪問紐澳，之後他將轉往澳洲訪問，與澳洲外長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話並會見澳洲總理艾班尼斯。