金門釣客案／陸海警闖水域 國安人士：持續執法事實對應

大陸漁船事件還沒有結果，金門、馬祖又分別有大陸漁船船員落海，陸方海警艦艇接連進入禁止限制水域常態化執法。對於陸方一再試探灰色地帶，國安相關人士表示，台灣和所有民主國家一樣，在確保國際共同規則上行事，確保行為的高度一致性與理性，不因挑釁起舞，就是最好的管控風險方法。

國安相關人士表示，台灣如同所有民主國家一樣，責任釐清透過司法裁奪，民意支持再高的政府，都無法自己獨斷；北京或許想藉由事端，以「切香腸」的模式，以所謂「常態化」創造新的既定事實，但台灣在國際法體系下，對應的並非激情的排除手段，而是持續的「執法事實」，每當對方入侵，我方依法驅趕，不被對方挑釁。

各界剖析陸方作為目的在建立管轄執法事實，支撐對主權的宣稱。國家政策研究基金會副研究員揭仲近來建議，海巡署應比照日本海上保安廳模式，公布海警船航跡圖，彰顯我方掌握能力。

根據日本海上保安廳網站，日本每年遭大陸海警船入侵十二浬三百多天，網站將每次入侵的時間、位置與日方回應方式、應對，完整揭露。網站也載明，每當發生入侵事件，日方即要求陸方立即離開，並透過外交管道提出嚴正抗議，並強烈要求立即離開，表達主張時，「冷靜、堅決地應對」。

國安相關人士認為，某種程度來說，這是將「安全事務管理現代化」的方法，一方面常態揭露突出我方執法事實，同時也是和區域、友盟資訊共享。該人士指出，揭露本身對於認知作戰就是很好的對應。

國安人士表示，北京愈來愈趨於一人決策，很難單純從制度理性推敲，但台灣就像所有民主國家一樣，確保在國際共同規則上行事，確保行為的高度一致性與理性，不因挑釁起舞，就是最好的管控風險辦法。