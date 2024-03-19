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金門釣客案／海巡前晚獲報 聯繫對岸協助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣胡姓、吳姓釣客前天出海釣魚失聯，昨天凌晨才被中國大陸海警尋獲，是因為其中一人忘了帶手機，另一人手機沒電，無法求救。

據了解，兩人都是業餘釣客，胡姓男子是軍人、吳則在有線電視公司服務。前天吳姓釣客忘記帶手機出門，兩人都靠胡的手機對外聯繫，沒想到下午三點多手機就沒電，家屬發現兩人傍晚仍未返家，猛打電話聯繫，才發現吳的手機未帶出門。

家屬在晚間六點三十分向海巡署金馬澎分署報案，請求協尋。海巡署獲報後，派岸巡、海巡兵分二路搜尋，同時透過管道聯繫中國大陸海警協助搜救；深夜十一點多等海霧稍微散去，也出動艦艇搜尋。

海巡直到昨天上午五點五分許接獲家屬通知，才得知兩人因油料耗盡，上午四時十五分漂流至大陸圍頭港外，被大陸海警尋獲。胡姓釣客將手機充好電後，立即打電話回家報平安，海巡署也透過兩岸聯合搜救管道得知二人平安，並請相關單位協調從海上中線接回。

相關人士表示，兩名釣客平時就有海釣習慣，前天駕駛的船隻配備簡易，沒雷達定位系統，幸好被尋獲，但金門近日颳起強風，不適合漁船接駁，可能需噸數較大的海巡艇協助。

海巡署 金門

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