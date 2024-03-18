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電影《湄公河行動》原型 陸前公安部反恐副部級劉躍進落馬

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協委員劉躍進因涉嫌嚴重違紀違法，18日傳出落馬消息。（中新社）
大陸全國政協委員劉躍進因涉嫌嚴重違紀違法，18日傳出落馬消息。（中新社）

中共中央紀委國家監委網站18日下午公告，大陸第十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

劉躍進曾任大陸公安部黨委委員、反恐專員，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職，因成功偵破「湄公河案」聲名鵲起，是電影《湄公河行動》原型主人翁。

據財新網報導，劉躍進1959年1月出生，現年65歲，生於廣西桂林，畢業於西南政法學院刑事偵查專業，後長期在天津市公安局任職，官至副局長兼刑偵局局長，後歷任大陸公安部辦公廳主任、武警部隊學院副院長兼黨委副書記、公安部禁毒局副局長（正局級）、公安部禁毒局局長。

在大陸公安部禁毒局局長任上，他以湄公河「10．5案」專案組組長身分，帶領專案組成員破獲2011年金三角中國船員遇襲案主犯糯康。 該案後來還拍成電影《湄公河行動》，由香港導演林超賢執導。

2014年11月，劉躍進任公安部部長助理，又任大陸國家禁毒委員會副主任、國家禁毒委員會辦公室主任。2015年12月出任公安部反恐專員（副部長級）、國家反恐怖工作領導小組副組長兼辦公室主任。2018年3月擔任全國政協委員。

主任 公安 反恐

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