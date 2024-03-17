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應習近平邀請 美國華盛頓州24名中學生啟程訪陸
為促進中美交流，去年11月中共總書記習近平在赴舊金山出席「拜習會」後，於一場聯合歡迎宴會上宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。據大陸官媒中新社報導，當地時間16日，來自美國華盛頓州林肯中學以及斯蒂拉庫姆中學的24名中學生，從加州州舊金山出發，開啟訪華之旅。
報導稱，16日啟程訪華的24名中學生，就是這5萬人中的一部分。
在出發當天，中國大陸駐舊金山總領館代總領事宋國選、中國國際航空公司北美地區總部總經理彭雷、華盛頓州斯蒂拉庫姆市長理查德·穆里等，在舊金山國際機場出席送行儀式並致辭。
宋國選說，希望美國同學到中國後，以開放的心態積極參與各項活動，親身感受中國文化，品嚐中國美食，結交中國朋友，看到一個真實、立體、全面的中國。
宋國選還呼籲學生，回到美國後能分享自己在中國的經歷，並鼓勵同學、朋友和家人有機會去中國看看。希望同學們透過中國之行，與中國人民結下深厚的友誼，成為中美友善的使者。
一名中學生指出，他為能有機會前往中國而心懷感激，對這次旅行的每一秒都充滿期待。
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