陸海警船 連日駛入我禁限制水域

我海巡艦艇十六日上午向進入金門水域的大陸海警船廣播喊話。圖／海巡署提供

中國大陸海警船連續二天駛入金門禁限制水域！海巡署指出，大陸四艘海警船十六日上午八時五十四分，再度編隊航入我金門禁限制水域，海巡署除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船進行廣播驅離，直至十時六分對方離開我海域。

海巡署指出，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，積極協助十四日陸籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沉沒搜救工作，鑑於我方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，大陸此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，儘早完成搜救行動。

大陸央視新聞昨天晚上報導，福建海警十五日和十六日組織艦艇編隊在金門附近海域依法展開執法巡查，維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全。

報導稱，此次執法巡查加大力量，擴大巡查範圍，通過搜索救援、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，維護海區作業安全。巡查期間，福建海警採取靈活多樣的航行方式，突出重點區域，強化海域作業秩序，確保執法巡查全覆蓋，構築守護包括台灣在內中國漁民海上作業的安全網。

報導還引述福建海警執法員付海軍稱，「我們積極履行執法職責，把執法力量布設到轄區海域每個角落」。

央視旗下的「玉淵譚天」新媒體十五日下午公布海警船進入金門南面禁限制水域示意圖，十五日晚公布大陸海警向我海巡艦艇廣播喊話影像，當天深夜再發出文章，指這次（十五日）執法巡查任務，進入了台當局所謂的「禁止、限制水域」。

文章表示，此次巡查地點對比第一次發布的新聞稿，從範圍更廣的「廈金海域」變成重點在「金門附近海域」。這一轉變，傳遞一個重要訊號：根本沒有什麼台當局所謂的「禁止、限制水域」，福建海警進入金門所謂「禁止、限制水域」。

文章稱，海警二二○二艦和二二○三艦參與了這項執法巡查活動。這兩艘艦艇都是由海軍軍艦退役後改裝的，雖然拆除掉大口徑的火砲，但保留下的小口徑火砲仍然足以應付海盜或犯罪分子。更重要的是，由退役軍艦改裝的海警船船體強度更高，航速更快，能夠應對更多海上的突發險情。

按，這兩艘海警船是大陸原海軍二千噸級053H2G型護衛艦，服役於上世紀九十年代，並在二○一五年全部退役，一部分挪交海警後改裝。此海警船雖然拆除了原有的海紅旗防空導彈、鷹擊反艦導彈和79式雙管艦炮，但保留了四門76式37毫米艦炮和直升機起降甲板，火力依然強大。

文章稱，無論是海警還是漁業漁政部門，大陸在廈金海域的行動說明，大陸有能力維護包括台灣地區在內的中國漁民權益和生命財產。說到底，「廈金海域，是我們的內水，維護這裡的安全，是中國海警職責所在」。