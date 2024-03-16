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2019年衝擊立法會 香港藝人王宗堯被判6年2個月重刑

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
香港藝人王宗堯2019年衝擊立法會，今與其餘11名被判暴動罪成立，他被判入獄74個月。 香港01
香港藝人王宗堯2019年衝擊立法會，今與其餘11名被判暴動罪成立，他被判入獄74個月。 香港01

綜合《大灣區之聲》以及《香港01》等港媒報導，香港藝人王宗堯涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，案件今（16日）於區域法院判刑。經審訊後被裁定暴動罪成立，王宗堯被判入獄6年2個月，即需服刑共74個月。

《香港01》報導稱，現年45歲的王宗堯入行20年星途不算一帆風順。王宗堯自幼家境不俗，童年時更於尊龍主演電影《上海1920》客串。畢業後於父親公司工作半年，就被送到台灣投靠認識娛圈中人的親戚，因此而入行。王宗堯回流後更一度獲譚詠麟賞識 ，找他與彭健新合唱《理直氣柔》。2011年參演的《喜愛夜蒲》令王宗堯人氣漸升，而為HKTV演出劇集《導火新聞線》演攝記輝爺，更令他變成男神。

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施，事後多人被控暴動等罪。而王宗堯即為其中之一，其餘還包括社運人士劉穎匡、鄒家成，及港大學生會前會長孫曉嵐等。

區院暫委法官李志豪今16日在西九龍法院判刑，14名被告被判囚54個多月至82個月不等，其中藝人王宗堯被判囚6年2個月。法官指出，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，極為嚴重。

案中14名被告中，12人暴動罪成立，其中，包括：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲）等8人，承認控罪；另4人，包括何俊諺（30歲，運輸工人）、王宗堯、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）則是經審訊後被裁定罪名成立。

另外兩名記者黃家豪（24歲）、馬啟聰（32歲）則是在暴動罪上認定不成立，但進入或逗留在會議廳範圍罪成立，被處以罰款1000至1500元。

立法會 香港

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