搶人！北京清華大學招聘會首設「港澳台生」專區

大陸大學希望招台灣學生，但就算北大清華，台灣生要入讀還是有疑慮，就是畢業後找工作的問題。現在清華大學率先打破了這樣的疑慮。據中新網報導，北京清華大學年度規模最大校園招聘會「2024屆畢業生大型就業洽談會」於15日正式開啟。其中，引人注目的是，「港澳台生」和「國際學生」招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位，這是首次設立。

清華大學學生職業發展指導中心副主任潘瑞浩表示，2024年，清華預計全職大陸學生畢業約9300人，擬參加就業約5500人。目前，已獲得至少一個錄用通知或是已簽約的人數，已達擬就業畢業生的近八成。此次清華2024年畢業生大型就業洽談會，共有全陸29個省市自治區、430餘家的雇主，帶來上萬個招聘職位，行業涵蓋國防科工、製造業、能源業等重點領域。

在招聘會現場，不少雇主攤位前特意標示「港澳台學生」「歡迎國際學生」等字樣。對此，潘瑞浩介紹，隨著清華國際化辦學的發展，清華國際學生的體量也越來越大。越來越多的國際學生有意向在大陸就業，因此清華也一直在加強港澳台和國際學生的就業支持力度，且已連續第7年向雇主大力推介港澳台學生和國際學生。

潘瑞浩說，「此次就業洽談會，我們首次設立港澳台生和國際學生招聘專區，有近180家用人單位為港澳台學生提供就業崗位，近140家用人單位為國際學生提供就業崗位。」

潘瑞浩表示，除了港澳台生和國際學生招聘專區，本次洽談會也首次設立了西部、東北招聘專場，邀請西部東北地區170餘家單位來清華招聘。

梅花新聞網