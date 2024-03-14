伯恩斯低調訪港 港媒：不懷好意

在香港當局加速推進基本法廿三條立法之際，美國駐華大使伯恩斯十一日起低調地在香港展開了兩天的訪問行程。美國駐港澳總領館並未說明伯恩斯的訪港目的。有知情人士稱，伯恩斯此行是為了在更廣泛的中美關係下收集商界與媒體代表對香港未來的看法，廿三條立法只是系列問題之一。

綜合香港南華早報、明報報導，美國駐港澳總領館發言人證實，美國駐港澳總領事梅儒瑞十一至十二日在香港接待到訪的伯恩斯。伯恩斯此次在無事先公布下訪港，也是他二○二二年就任駐華大使後，外界所知首次訪港。

美國駐港澳總領館沒有說明伯恩斯訪港的目的和具體行程，只說在香港的會議，標誌著例行且長期的內部政策和管理協調討論的恢復。

據報導，伯恩斯十一日會見美商會董事會成員，並參觀位於摩星嶺的芝加哥大學香港校園。十二日到了位於中環的外國記者會，後前往M+博物館。

然而，伯恩斯到訪時正值香港立法會對基本法廿三條草案進行「馬拉松式」審查，加上美、英等國先前就廿三條立法表示擔憂，稱將違背國際承諾並破壞「一國兩制」框架，其到訪目的引發關注。

南華早報引述一位知情人士稱，伯恩斯正在從更廣泛的美中關係背景下收集商界和媒體代表的反饋意見，廿三條只是有關香港角色和未來的一系列問題中的一個。不過，包含明報在內多家港媒刊登評論文章，直指伯恩斯此行的意圖「司馬昭之心路人皆知」，就是為了廿三條立法而來，質疑美國「又打著什麼不可告人的盤算」。

香港青年時事評論員協會秘書長羅昆在明報的文章表示，伯恩斯到訪香港，加上其西方盟友連日發表對於香港的「唱衰論」，意圖放大香港在廿三條立法之後，營商環境將變得「險峻」，去否定香港能夠擔當聯通中國與國際的角色，及其國際金融中心的價值，從而使國際投資者感到擔憂。

中華港澳研究會顧問劉兆佳強調，只要伯恩斯不公開談論廿三條，他就會相信美國總領館的說法，認為此訪屬於「常規做法」的一部分。