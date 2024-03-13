香港加速推基本法23條之際 美駐北京大使伯恩斯低調訪港

在香港當局加速推進基本法23條立法之際，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）11日起低調地在香港展開了兩天的訪問行程。美國駐港澳總領館並未說明伯恩斯的訪港目的。有知情人士稱，此行是為了在更廣泛的中美關係下收集商界與媒體代表對香港未來的看法，23條立法只是系列問題之一。

綜合香港南華早報、明報報導，美國駐港澳總領館發言人證實，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）3月11日至12日在香港接待到訪的伯恩斯。伯恩斯此次在無事先公布下訪港，這也是他2022年就任駐北京大使後，外界所知首次訪港。

美國駐港澳總領館沒有說明伯恩斯訪港的目的和具體行程，只說在香港的會議，標誌著例行且長期的內部政策和管理協調討論的恢復。

根據報導，伯恩斯11日會見了美國商會董事會成員，並參觀了位於摩星嶺的芝加哥大學香港校園。12日上午到了位於中環的外國記者會，後來前往M+博物館，在館長華安雅講解下參觀展出中國近代藝術品的希克展廳，並與梅儒瑞等在維港景色下合照。

伯恩斯到訪香港的時間點，正值香港立法會對基本法23條草案展開「馬拉松式」審查，引發關注。

南華早報引述一位知情人士表示，伯恩斯正在從更廣泛的美中關係背景下收集商界和媒體代表的反饋意見，23條只是有關香港角色和未來的一系列問題中的一個。

北京半官方智庫中華港澳研究會顧問劉兆佳指出，雖然美國駐北京大使很少訪問香港，但以前可能有過這樣的訪問，只是沒有報導。他強調，只要伯恩斯不公開談論23條，他就會相信美國總領館的說法，認為這是常規做法的一部分。

而包含明報、巴士的報、橙新聞等多家港媒13日刊登評論文章，直指伯恩斯此行的意圖「司馬昭之心路人皆知」，就是為了23條立法而來，質疑美國「又打著什麼不可告人的盤算」。

香港青年時事評論員協會成員許鴻鵠在巴士的報刊文表示，在基本法23條公眾諮詢結束後，包含美國國務院發言人馬修米勒、美國前任及現任駐港澳總領事相繼充當反23條「馬前卒」，接連發聲施壓，肯定是刻意為之，為達至其為反中亂港勢力張目；伯恩斯此行定是帶著任務來的；以美國為首的外國勢力明顯開始部署針對23條立法的大規模輿論抹黑工程，而且無所不用其極。

香港青年時事評論員協會秘書長羅昆在明報的文章則說，伯恩斯到訪香港，加上其西方盟友連日發表對於香港的「唱衰論」，意圖放大香港在23條立法之後，營商環境將變得「險峻」，去否定香港能夠擔當聯通中國與國際的角色，及其國際金融中心的價值，從而使國際投資者感到擔憂。