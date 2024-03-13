香港23條立法審議關鍵時刻 美駐華大使伯恩斯現身中環

美國駐華大使伯恩斯12日在香港現身，上午到位於中環的外國記者會，逗留約1小時後離開，美國駐港總領事梅儒瑞陪伴他到場。下午則是去到西九文化區M+博物館參觀。

這是伯恩斯駐華後首次訪問香港，在香港23條立法審議的關鍵時刻，伯恩斯這樣的重量級外交人物到香港，時機相當敏感。

香港Now新聞台報導，伯恩斯12日下午去到西九文化區M+博物館，在館長華安雅陪同下參觀了多個展廳，又到紀念品店以及戶外場地了解，逗留約1個多小時後離開。

美國駐港總領事館11日表示，伯恩斯11日和12日會出席多場會議，由總領事梅儒瑞接待。

香港巴士的報報導，香港青年時事評論員協會成員許鴻鵠，發表評論文章指出，伯恩斯這次到香港，肯定是帶著任務來的，就是要執行美國國務院甚至是更高層級官員的指令。大家只要細心看看近日的事態發展，相信隱隱約約可看到，以美國為首的外國勢力，開始部署針對23條立法的大規模輿論抹黑工程，而且無所不用其極。

許鴻鵠指出，彭博日前刊發「香港23條立法建議倡禁Telegram、Signal」「香港維護國家安全法律公眾諮詢列出Facebook、YouTube禁令」的報導，之後下架並作出更新澄清的「錯假新聞」，更將23條立法推到國際輿論風口浪尖，若非香港行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀提問及時，加上香港律政司司長林定國澄清，實在不敢想像那則「錯假新聞」會在國際輿論場上發酵到什麼地步。