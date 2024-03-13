距馬祖僅18公里！福建將蓋大陸單機容量最大海上風電
大陸最大鐵公路工程承包商之一、中國鐵建公司日前宣布，中國鐵建港航局近日得標全大陸單機容量最大的海上風電項目。該專案位於福建連江東側海域，距馬祖北竿島18公里，將安裝39台18兆瓦海上風機、一座22萬伏特海上升壓站和一座陸上集控中心，預計年發電量可達33億瓩，相當於每年節約95萬噸煤碳、減少排放逾260萬噸二氧化碳。
中國鐵建港航局日前成功拿下華潤連江外海海上風電專案風機基礎及風機安裝施工工程（二標段）標案。該海上風電專案是大陸目前單機容量最大機型，採18兆瓦風機。
中國鐵建表示，該項目是福建省2022年海上風電首批競爭配置專案，專案場址位於福建連江東側海域，場址中心西距馬祖北竿島約18公里，場區面積79平方公里，水深約38至46公尺，規劃容量裝機700兆瓦，預計安裝39台18兆瓦海上風機、一座22萬伏特海上升壓站和一座陸上集控中心。中國鐵建港航局負責專案二標段工程建設，工作內容主要包括18台風機基礎採購、運輸、基礎施工、海上升壓站基礎施工（含上部組塊安裝）及風機安裝施工。
據中國鐵建表示，該項目建成後預計發電量可達每年33億度，每年可省下約95.8萬噸煤碳，減少263.2萬噸二氧化碳，還可節約淡水、減少排放廢水等。
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