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港媒：李強尊習 已成「施工大隊長」

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
兩會剛閉幕，大陸國務院總理李強即召開國常會，會議稱要落實《政府工作報告》各項任務，並通過有關糧食安全等的政策方案。美聯社
兩會剛閉幕，大陸國務院總理李強即召開國常會，會議稱要落實《政府工作報告》各項任務，並通過有關糧食安全等的政策方案。美聯社

大陸全國兩會（人大、政協會議）已落幕，但當局取消總理記者會的效應仍在。港媒評論，國務院總理李強上任一年來，實際上已成為中共中央和總書記的「施工大隊長」；取消總理記者會不排除是李強主動提出，是為強化「兩個確立」，即是確立習核心與習思想。

香港星島日報昨在「中國觀察」專欄刊文指出，今年大陸兩會最大新聞既不是ＧＤＰ訂在百分之五左右，也不是「新質生產力」在政府工作報告中置頂，而是取消總理記者會。如果加上修訂國務院組織法，更折射出中國政治秩序與規矩變化。文章形容國務院雖仍是中央政府，實際上更是中共中央和領袖（總書記）的施工隊，總理則相當於「施工大隊長」。

文章指出，北京「中南海」向來有「南北院」之說，北院是國務院，南院是中共中央。自中共十八大後，強調的是「黨是領導一切」並將之寫入中共黨章，顯示出「南院」日強而「北院」趨弱。李強在中共二十大後擔任總理，已透過國務院工作規則，明確自身地位—國務院是黨中央的執行機構。

文章稱，李強不只打破總書記、總理不同行的慣例，幾次陪同總書記在大陸國內視察；外訪時，李強還放棄可搭「專機」待遇，和其他政治局常委一樣搭「包機」。而在港澳特首述職也出現新安排，只由國家主席聽取述職，總理只是參加會見。

總理記者會過去是「兩會」重頭戲，也是總理展現個性的窗口，包括朱鎔基、溫家寶和李克強等人皆充分利用這一舞台。今年起取消總理記者會，不排除是李強主動提出，從而強化習核心地位。

中共 國務院

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