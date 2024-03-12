美國防預算首次單列「對台軍援」 北京跳腳：打壓中國只會害自己

美國國防部官員近期表示，在美國總統拜登提交的2025年國防預算中，首次單獨列出台灣，並表示將對台提供軍事援助。對此，大陸外交部表示，中方堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，敦促美方恪守一中原則，停止干涉內政。中方將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。「如果一門心思打壓中國，最終只會害了自己」。

大陸外交部發言人汪文斌於12日例行記者會時表示，中方注意到相關報導。他指出，中方多次表明競爭不是中美關係的「底色」，大國競爭解決不了中美兩國面臨的問題，美方所謂的「競贏」並非你追我趕、共同進步的良性競爭，而是處處給對手下套、使絆子的惡性競爭，是以兩國人民根本利益乃至人類前途命運為賭注的豪賭，只會將中美推向對抗衝突。

汪文斌續稱，正如中共中央政治局委員、外交部長王毅日前指出的，「如果一門心思打壓中國，最終只會害了自己」。希望美方修正對華錯誤認知，摒棄零和博弈思維，放棄「競贏」中國的幻想，與中方相向而行，讓舊金山願景逐步變為現實，推動中美關係健康穩定可持續發展。

汪文斌強調，中方堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，我們敦促美方恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。中國將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。

據美國國務院在當地時間11日發出的新聞稿，指2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署（USAID）擴大與國際夥伴的合作，以促進經濟繁榮、區域安全與穩定並重振共同民主價值。

其中，在台灣方面，美國國務員第一次單獨列出台灣，編列1億美元（約合新台幣31.4億元）經費，要透過包括外國軍事融資等管道援助軍備、強化台灣嚇阻力。美國國務院更形容，此為「歷史性」的投資，展現對台灣的安全承諾。

對於這項「歷史性」投資，美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）解釋，這是國務院「首次替台灣單獨列出項目」，再次確認美國對台灣安全援助的承諾，以及對維護自由開放印太地區的承諾。