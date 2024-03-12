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蕭美琴低調赴美 陸媒分析「讓美安心」：溝通賴清德520演說

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
陸媒稱，蕭美琴在「520」前赴美，可能是幫賴清德與美方溝通就職演說。聯合報系資料照
陸媒稱，蕭美琴在「520」前赴美，可能是幫賴清德與美方溝通就職演說。聯合報系資料照

民進黨副總統當選人蕭美琴11日傳出赴美消息，儘管民進黨回應蕭美琴此次是私人行程，沒有更多資訊，相關消息已引發各種討論。陸媒分析，蕭美琴在「520」前先以私人行程赴美雖低調，但此趟很可能是幫賴清德與美方溝通就職演說，讓美方安心。而蕭美琴接下來仍扮演關鍵角色並非過去的無聲副手，「在兩岸中斷對話下，民進黨試圖靠美國穩住兩岸關係」。

據福建日報報業集團旗下台海網微信公眾號12日刊出一篇以「蕭美琴低調赴美，又打什麼算盤？」為題的文章。內容指出，相較於國防部長邱國正對兩岸情勢的擔憂，國安局長蔡明彥11日在立法院答詢時卻一派輕鬆表示，兩岸關係目前沒有戰爭一觸即發的情資，並稱邱國正只是做最壞的想定。

對此，文章提到，「兩人說法到底何者為真？」在台灣蔡政府體系裡對兩岸關係居然出現兩種判斷，台灣民眾到底該相信誰？「如不是邱國正把兩岸關係想得太糟，就是蔡明彥刻意把兩岸關係想得過度樂觀。」

文章進一步表示，之前已傳出美方不信任邱國正，「邱很可能在『520』之後打包走人」；而蔡英文當局安全事務團隊人員也傳出賴清德可能多數都會留任，「蔡明彥的說法，很可能是幫忙民進黨當局擦脂抹粉。」

此外，文章稱，在這段時間內從部分言行觀察到，賴清德「執政」初期須得續走蔡英文路線，加上蕭美琴在「520」上任之前先赴美國，雖是私人行程且在未上任前到華府訪問，降低敏感性，但同時當然也是為了幫忙賴清德與美方溝通，加上賴清德上任就職演說必須要美方同意，「蕭此趟行程很可能也去幫忙溝通賴的就職演說，讓美方安心」。

文章再提，只要兩岸情勢越加緊張，賴清德背負台獨務實工作者就是原罪，只會讓兩岸情勢更加嚴峻，難以緩和兩岸關係，這時候就需要靠美國試圖化解，賴清德未來會希望靠美國與大陸溝通。賴清德競選時選擇蕭美琴擔任副手，外界就認為除了兼顧黨內派系與維持蔡英文關係，最重要是蕭美琴與美國的關係密切，現在看起來都正在逐一印證中。

文章認為，賴清德上台後，蕭美琴仍將扮演關鍵角色，「並非像過去的無聲副手」。至少賴清德對於美方的聯繫，一定要倚重蕭美琴，顯示「在兩岸中斷對話下，民進黨試圖靠美國穩住兩岸關係」。

美國 蕭美琴 賴清德

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