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要求美國制裁 港府指控香港自由基金會已違反國安法

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港已不容許有反對23條立法的聲音存在。圖為3月4日有香港市民到美國駐香港總領事館外，抗議美國「抹黑」23條立法。（中通社）
香港已不容許有反對23條立法的聲音存在。圖為3月4日有香港市民到美國駐香港總領事館外，抗議美國「抹黑」23條立法。（中通社）

香港特區政府10日發布公報，強烈譴責香港自由委員會基金會公然要求美國對大陸中央政府和港府官員，特別是參與《基本法》第23條立法的官員實施制裁，並「誣衊抹黑」《維護國家安全條例草案》。公報稱，有關行為可能觸犯《港版國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

港府發言人表示，《條例草案》正在香港立法會法案委員會審議。香港自由委員會基金會企圖勾結外國或境外勢力，在這個時候公然叫囂向履職盡責的大陸中央政府和港府官員作出制裁，妄圖恫嚇他們，完全漠視香港正當立法程序，充分顯示其卑劣用心，港府予以強烈譴責。

該發言人指出，通緝犯許穎婷正是香港自由委員會基金會骨幹成員，該組織已多次發動反華行動，包括要求制裁大陸中央和香港政府官員，要求關閉香港駐美國經濟貿易辦事處等。該組織早前口口聲聲說自己並不反華，顯然不符事實。

發言人稱，香港自由委員會基金會的行徑也印證了《條例草案》中，建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者的措施的必要性，包括禁止向潛逃者提供或處理其資金、撤銷香港護照等。此外，措施也有必要保障處理涉及國家安全案件或工作的人員，以讓有關人員在無後顧之憂的情況下處理維護國家安全的工作，從而鞏固和強化維護國家安全的執法力量。

發言人說，港府會繼續無畏無懼維護國家安全，儘早完成立法工作，早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日。

香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong (CFHK) Foundation ）9日在官網發聲明強烈反對港府推動審議《條例草案》，以全面落實香港基本法第23條，並呼籲美國政府對大陸中央政府和港府官員，特別是參與《基本法》第23條立法的官員實施制裁，同時也要求關閉香港駐美國經濟貿易辦事處等。

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