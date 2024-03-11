港台智庫合作 恐踩「23條」紅線

香港立法會法案委員會連續第四日加開會，審議香港基本法二十三條立法草案。十日審議中透露出，草案引入「境外干預」罪，最高可判監十四年。港府保安局長說，與境外智庫合作或屬配合境外勢力；港府律政司長說，「非法披露看來屬機密事項的資料」列為罪行。港方所謂「境外」智庫，即包含台灣智庫。

港府提交二十三條立法草案名為「維護國家安全條例草案」。香港立法會「維護國家安全條例草案委員會」十日是連續第四日加開會議，預定十一日將再加開四節會議，討論立法草案。

討論中香港立法會議關注到「境外干預」罪的界定。港府保安局長鄧炳強稱，「境外干預」罪有三個犯罪元素，分別是配合境外勢力、作出不當手段，以及意圖有干預效果。如果境外和香港本地智庫合作，有機會被視為配合境外勢力，但只要沒有作出不當手段或意圖有干預效果，就不會犯罪。

議員葉劉淑儀說，如果年輕人到國際組織實習，會被指可能構成配合境外勢力，聽起來將比較負面，可能會嚇怕年輕人。鄧炳強回稱，相關犯罪元素是因應法例制訂，不用「拘泥於是否好聽」，強調相關條文是中性，只要無同時符合三個犯罪元素，就不會犯法。

港府提交的草案中，還將「非法披露看來屬機密事項的資料」列為罪行，港府律政司長林定國解釋，相關罪行涵蓋公職人員發放假消息，舉例指有政府保安部門人員，偽造文件訛稱有國家即將派軍隊攻擊香港，就算資料失實，由於相關人士是公職，加強了資訊可信性，有可能引起社會動亂。多名議員關注，如何判斷資料是否看似國家機密，林定國指出，難以訂下具體考慮因素，必須整體檢視情況，包括發放資訊的傷害性和影響範圍。

草案提到，參加或支援境外情報組織，或接受他們提供的利益即屬犯罪，最高可判處監禁十四年。自由黨議員張宇人說，當局未有設立情報機構名單，擔心會誤落法網。鄧炳強稱，社會上有很多從事經濟研究的民間組織，會小心避免影響從事一般政策研究的組織，不希望引起市民誤解。

今次立法草案還引入「危害國家安全的破壞活動」罪，如果涉及損壞或削弱公共基礎設施，可判監廿年，如涉及勾結境外勢力，可判終身監禁。