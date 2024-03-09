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已三度公布領海基線 陸官方：將再行宣布其餘領海基線

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國大陸在北部灣北部等處劃設「領海基線」，持續受到矚目，官方繼而宣告將再行宣布其餘領海基線，圖為眺望廣東湛江徐聞縣海域。（新華社）
中國大陸在北部灣北部等處劃設「領海基線」，持續受到矚目，官方繼而宣告將再行宣布其餘領海基線，圖為眺望廣東湛江徐聞縣海域。（新華社）

大陸近期公布了北部灣北段領海基線，是1996、2012年以來第三度公布「領海基線」，中共總書記習近平近日在出席「兩會」時則說要「統籌海上軍事鬥爭準備」，而大陸官方則再度表示，將再行宣布「其餘領海基線」。

大陸外交部在3月1日下午公布了「關於北部灣北部領海基線的聲明」，涵蓋海南島西部到廣西南部的海域，這也是大陸官方時隔12年首度宣布領海基線，此前官方已於1996年、2012年宣布從山東到海南島一部分，以及釣魚台周邊的領海基線，2012年宣布時值日本將釣魚台「國有化」的期間。

今年大陸「兩會」即將進入尾聲，中共總書記習近平日前在參加「解放軍與武警代表團」會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。凸顯高層對海洋利益的重視。

而大陸外交部邊界與海洋司8日晚間在官方微信號「邊海縱橫」則是刊出「我國公布的領海基線」，並申明「中華人民共和國政府將再行宣布中華人民共和國其餘領海基線」，這句話曾在1996年聲明出現，但2012年、2024年3月1日聲明都未提到。如今則再度重申。

目前，歷經三次的「領海基線」聲明，大陸公布的領海基點涵蓋中國大陸沿海、西沙群島、海南島與釣魚台。其中西沙群島領海基點28個、釣魚台領海基點17個、大陸領海基點55個，一共是100個。大陸沿海僅剩下遼東半島南部、山東半島北部尚未劃設完成領海基線。

中共 兩會 解放軍 釣魚台

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