中國海警局赴日參加海岸執法論壇 與美日加韓達年度合作共識

依據中國海警微博公眾號，3月4日至8日，中國海警局代表團赴日本東京參加了第24屆北太平洋地區海岸警備執法機關論壇專家會。會議圍繞著加強多邊海上合作、共同打擊海上非法販運活動、協調北太平洋公海漁業執法巡航、交流海上應急救援和生態環境保護經驗、加強執法信息交互、組織論壇聯合演練、維護海上安全穩定等內容進行了深入務實的討論，就本年度合作計畫達成共識。

大陸海警船與日本海上保安廳經常在釣魚台列嶼海域緊張對峙，但顯然並不妨礙中國海警局出席由日方舉辦的國際論壇，並達成年度合作計畫共識。

訊息稱，本次會議由日本海上保安廳主辦，中國海警局及加拿大海岸警備署、日本海上保安廳、韓國海洋警察廳、美國海岸防衛隊等論壇成員參會，中方主導非法販運工作小組。

訊息指出，會議圍繞著加強多邊海上合作、共同打擊海上非法販運活動、協調北太平洋公海漁業執法巡航、交流海上應急救援和生態環境保護經驗、加強執法信息交互、組織論壇聯合演練、維護海上安全穩定等內容進行了深入務實的討論，就本年度合作計畫達成共識，對推動開展跨地區的海上安全、海洋環保、能力建設等領域交流合作、維護地區海上安全穩定具有重要意義。