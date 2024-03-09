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港保安局長：盡早立法 減少國安威脅

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
特區政府保安局局長鄧炳強動議二讀《條例草案》。他指出，無辜者不會誤墮法網。 香港01
特區政府保安局局長鄧炳強動議二讀《條例草案》。他指出，無辜者不會誤墮法網。 香港01

香港立法會昨天早上召開特別會議，就「維護國家安全條例草案」的首讀及動議二讀。香港立法會主席梁君彥稱，這一立法是香港特區的憲制責任，已經耽誤了超過廿六年，政府和立法會必須攜手，盡一切努力，盡早完成立法。

香港立法會法案委員會主席廖長江說，特首李家超七日致函立法會主席梁君彥，表明要早一日完成立法，建議從速展開審議草案工作，接下來委員會將密集式開會，全速審慎審議草案。包括星期六和星期日都要加班續會，逐條審議條例草案條文。

特區政府保安局局長鄧炳強在動議二讀「條例草案」時表示，香港曾經歷安全受到威脅，例如二○一九年「黑暴」（反送中事件）帶來慘痛經歷，如今地緣政治複雜，國家安全威脅可以突如其來，特區政府必須堵塞國家安全的缺口，早一天完成立法，國家安全受威脅的風險就少一天。他又說，早前政府公眾諮詢，有約卅場宣講會，讓市民大眾了解建議內容，收到百分之九十八點六支持及正面意見，反映立法有強大的民意基礎。

反送中 立法會 香港

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