一文看透中共「23條立法草案」 叛國罪、叛亂罪等可被判終身監禁

法案名稱定為《維護國家安全條例草案》的基本法23條立法草案今天刊憲，並進行一、二讀後開始送入法案委員會審議，據《香港01》報導，整部草案一共有212條條文，各項罪行刑罰曝光。其中，叛國罪、叛亂罪刑罰最高，一經定罪，可被判處終身監禁；非法披露國家秘密可被判監10年；煽動意圖罪最高可也達10年。其他罪行如涉及勾結外國或境外勢力，或危害國家安全破壞活動，也有14年到20年不等刑期。

草案亦建議，延長危害國家安全被捕人目前48小時的羈留期，總警司級或以上的警務人員可以向裁判官提出申請，要求在未落案起訴下，每次延長7天羈留期，最多14天。

草案主要有叛國罪、叛亂罪、煽惑意圖行為罪、國家秘密罪、間諜罪、危害國家安全破壞活動及境外干預罪等七大類罪行。《香港01》整理條文如下：

「叛國」涉及四大罪行：一、叛國。一經定罪，可被判處終身監禁；二、公開表明意圖犯叛國。一經定罪，可被判監14年；三、沒披露他人犯叛國（即舊有的隱匿叛國罪）。違反上述罪行，可被判監14年；四、非法操練。一經定罪，可被判監7年

「叛亂」涉及六大罪行：一、叛亂。一經定罪，可被判處終身監禁；二、煽惑中國武裝力量成員叛變。一經定罪，可被判處終身監禁；三、協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守。一經定罪，可被判監7年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年；四、煽惑公職人員離叛。一經定罪，可被判監7年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年；五、煽惑中央駐港機構人員離叛。一經定罪，可被判監7年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年；六、意圖犯罪而管有煽惑性質文件或物品。一經定罪，可被判監3年

「具煽動意圖行為」 罪的刑罰提高：一、煽動意圖。一經定罪，可被判監7年（現行煽動意圖罪最高判監2年），如涉及勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監10年；二、管有煽動文件或物品。一經定罪，可被判監3年（現行管有煽動刊物罪最高判監1年）；

「國家秘密罪」：一、非法獲取國家秘密，一經定罪，可被判監5年；二、非法管有國家秘密。一經定罪，可被判監3年；三、非法在離開特區時管有國家秘密。一經定罪，可被判監7年；四、非法披露國家秘密。一經定罪，可被判監10年；五、非法披露因間諜活動所得的資料等。一經定罪，可被判監10年；六、非法披露看來屬機密事項的資料等。一經定罪，可被判監5年，如勾結外國或境外勢力，加刑至可被判監7年。

「間諜罪」：一、間諜活動。一經定罪，可被判監20年。二、沒有合法權限下進入禁地等。一經定罪，可被判監2年；三、參加或支援境外情報組織或接受其利益。一經定罪，可被判監14年。

「危害國家安全破壞活動」：危害國家安全的破壞活動。一經定罪，可被判監20年，如涉勾結境外勢力，可處以終身監禁。

「境外干預罪」：一、境外干預。一經定罪，可被判監14年；二、參與受禁組織的活動。一經定罪，可被判罰款100萬元，監禁14年；三、容許受禁組織在處所內集會。一經定罪，可被判罰款25萬元，監禁7年；四、煽惑他人成為受禁組織成員等。一經定罪，可被判罰款25萬元，監禁7年；五、為受禁組織牟取會費或援助。一經定罪，可被判罰款25萬元，監禁7年。